Guterres: ‘Artık Suriye’de Oyunun Sonunu Tartışmalıyız’

Her ülkedeki görüş ayrılıkları farklı da olsa gerekçelerin benzerlikler taşıdığını ifade eden BM Genel Sekreteri Guterres Ortadoğu, Latin Amerika, Avrupa ve Asya'da da ekonomik sorunlar, eşitsizlik, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi nedenlerle protesto dalgalarının yaşandığını, kişilerin siyasi kurumlara güveninin giderek azaldığını kaydetti. Guterres, şiddet ve can kayıplarının yaşandığı protestolardan derin endişe duyduğunu belirtti. Hükümetlerin ifade özgürlüğü çerçevesinde, barışçıl gösterileri korumak zorunda olduğunu ve protestolara karşı azami itidal göstermek zorunda olduğunu belirtti.

Guterres, bir gazetecinin Suriye’nin kuzeydoğusunda son iki haftada yaşanan gelişmeler, yapılan müzakereler ve oluşturulmak istenen güvenli bölgeyle ilgili sorusunu yanıtlarken, “Gelişmelerde tüm taraflarla temas halinde kalarak her şeyi çok yakından takip ettik. Temel hedeflerimiz çok basitti, Suriye’de çatışmaların tırmanmaması. Suriye'nin kuzeyinde şu ana kadar yaşanan herhangi bir anlaşmazlık, çatışma yada gerginliğe dair elimize geçen hiçbir bilgi yok. Bu sevindirici bir şey. Çatışmaların ve gerginliğinin tırmanmamasından mutluyum. Uluslararası insan haklarına tam saygı için yasaların ve sivillerin etkili bir şekilde korunacağını umuyorum. Çatışmaların sona ermesi şimdi bir çok şeyin daha olumlu bir şekilde görülmesine müsaade edecektir” dedi.

“Anayasa Komitesi Suriye’deki siyasi çözümün ilk adımı”

Genel Sekreter Guterres, yaşanan son gelişmelerin ardından Suriye’de "oyunun sonunun geldiğini" vurgulayarak, “Suriye’nin kuzeyinde son yaşananlar artık bize oyunun sonunu ciddi bir şekilde tartışmaya başlamanın zamanının geldiğini gösterdiği açık. Şu anda siyasi süreç her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de çalışmalarına başlayacak olması, siyasi bir çözüm için ilk adım olacak. Bunu umuyor ve bekliyoruz. Cenevre’de yapılacak Anayasa Komitesi toplantıları Suriye halkının yaşadığı bu trajediyi sona erdirme yolunda öncülük edecek bir ön adımdır” dedi.

“Sınırlı sayıda IŞİD militanı kaçmayı başarabildi”

BM Genel Sekreteri Guterres, cezaevinden kaçtıkları iddia edilen IŞİD militanlarıyla ilgili bir soruyu da, “Elimizdeki son bilgiler, gerçekten de kaçmayı başaran sınırlı sayıda savaşçı olduğunu gösteriyor" diye yanıtladı.

