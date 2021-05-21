Guterres: “Ateşkes Kararını Uygulayın”

Genel Sekreter Guterres, taraflar arasında sağlanan ateşkes sonrasında da uluslararası toplumun görevini sürdürmesi gerektiğini belirterek ”Daha geniş bir uluslararası toplumun BM’yle çalışmalı. Filistin halkını destekleyen ve kurumlarını güçlendiren hızlı, sürdürülebilir bir yeniden yapılanma ve iyileşme için bütünleşmiş, sağlam bir destek paketi geliştirilmesi gerekli” dedi.

Genel Sekreter Guterres "Gazze ve İsrail'in sükunetini yeniden tesis etmeye yardımcı olmak için BM’yle yakın koordinasyon içinde yürüttüğü çabalardan dolayı, Mısır ve Katar'ı takdir ediyorum" diye konuştu. Guterres, tüm tarafları sağlanan ateşkesi karşılıklı olarak korumaya davet etti.

Ateşkes kararının yürürlüğe girmesine dakikalar kala BM genel merkezinde gazetecilere açıklama yapan Guterres, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin tüm kurbanlarına ve sevdiklerine en derin taziyelerini sunduğunu belirterek "11 günlük ölümcül düşmanlıkların ardından Gazze’yle İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin'deki liderlerin sükuneti yeniden tesis etmenin ötesinde, çatışmanın temel nedenlerini ele almak için ciddi bir diyalog başlatma sorumluluğunun olduğunu da vurguladı.

Guterres, Gazze'yi gelecekteki Filistin Devletinin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdi ve bölünmeyi sona erdiren gerçek ulusal uzlaşmayı gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini ifade etti.

“İki devletli çözüm için barış süreci yeniden başlamalı”

Genel Sekreter Guterres, BM’nin, İsrail ve Filistinle birlikte, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan ‘Ortadoğu Dörtlüsü’ de dahil olmak üzere tüm uluslararası ve bölgesel ortaklarla birlikte, işgali sona erdirmek ve barışın gerçekleşmesine izin vermek için anlamlı müzakereler yoluna geri dönme konusundaki derin bağlılığını vurguladı. Guterres, 1967 sınırları, şimdiye kadar alınmış BM kararları, uluslararası hukuk ve karşılıklı anlaşmalar temelinde iki devletli bir çözüm hedefine dikkat çekti.

Genel Sekreter Guterres, bir gazetecinin “Bir sonraki adımın ne olması gerekir?“ sorusunu da “Şu anda ateşkesin istikrarlı bir şekilde uygulanması acil bir öncelik. Gazze'nin toparlanması için güçlü bir insani yardım programı oluşturmak çok önemli ve iki devletli bir çözüm için barış sürecini yeniden canlandırmak, barış sürecini başlatmak çok önemli “diye yanıtladı.

