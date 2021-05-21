HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Guterres: “Ateşkes Kararını Uygulayın”

Guterres: “Ateşkes Kararını Uygulayın”

21.05.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas’ın, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes kararı alması sonrasında karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Guterres: “Ateşkes Kararını Uygulayın”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas’ın, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes kararı alması sonrasında karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel Sekreter Guterres, taraflara alınan ateşkes kararının uygulanması çağrısında bulundu.

Ateşkes kararının yürürlüğe girmesine dakikalar kala BM genel merkezinde gazetecilere açıklama yapan Guterres, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin tüm kurbanlarına ve sevdiklerine en derin taziyelerini sunduğunu belirterek "11 günlük ölümcül düşmanlıkların ardından Gazze’yle İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Genel Sekreter Guterres "Gazze ve İsrail'in sükunetini yeniden tesis etmeye yardımcı olmak için BM’yle yakın koordinasyon içinde yürüttüğü çabalardan dolayı, Mısır ve Katar'ı takdir ediyorum" diye konuştu. Guterres, tüm tarafları sağlanan ateşkesi karşılıklı olarak korumaya davet etti.

“Daha geniş bir uluslararası toplum BM ile çalışmalı”

Genel Sekreter Guterres, taraflar arasında sağlanan ateşkes sonrasında da uluslararası toplumun görevini sürdürmesi gerektiğini belirterek ”Daha geniş bir uluslararası toplumun BM’yle çalışmalı. Filistin halkını destekleyen ve kurumlarını güçlendiren hızlı, sürdürülebilir bir yeniden yapılanma ve iyileşme için bütünleşmiş, sağlam bir destek paketi geliştirilmesi gerekli” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin'deki liderlerin sükuneti yeniden tesis etmenin ötesinde, çatışmanın temel nedenlerini ele almak için ciddi bir diyalog başlatma sorumluluğunun olduğunu da vurguladı.

Guterres, Gazze'yi gelecekteki Filistin Devletinin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdi ve bölünmeyi sona erdiren gerçek ulusal uzlaşmayı gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini ifade etti.

“İki devletli çözüm için barış süreci yeniden başlamalı”

Genel Sekreter Guterres, BM’nin, İsrail ve Filistinle birlikte, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan ‘Ortadoğu Dörtlüsü’ de dahil olmak üzere tüm uluslararası ve bölgesel ortaklarla birlikte, işgali sona erdirmek ve barışın gerçekleşmesine izin vermek için anlamlı müzakereler yoluna geri dönme konusundaki derin bağlılığını vurguladı. Guterres, 1967 sınırları, şimdiye kadar alınmış BM kararları, uluslararası hukuk ve karşılıklı anlaşmalar temelinde iki devletli bir çözüm hedefine dikkat çekti.

Genel Sekreter Guterres, bir gazetecinin “Bir sonraki adımın ne olması gerekir?“ sorusunu da “Şu anda ateşkesin istikrarlı bir şekilde uygulanması acil bir öncelik. Gazze'nin toparlanması için güçlü bir insani yardım programı oluşturmak çok önemli ve iki devletli bir çözüm için barış sürecini yeniden canlandırmak, barış sürecini başlatmak çok önemli “diye yanıtladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
Ülkeyi fareler istila etti! 5 bin litre zehir kullanacaklarÜlkeyi fareler istila etti! 5 bin litre zehir kullanacaklar
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

Organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı

Organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.