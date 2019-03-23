Guterres: ‘Ayrımcı Söylemlerde Bulunan Politikacılara Karşı Durmalıyız’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, Yahudi ve Müslüman karşıtlığının sona erdirilip tarihe gömülmesi gerektiğini söyledi. Guterres, dünyanın, politikacıların kendi siyasi çıkarları için kullandığı ırkçı ve ayrımcı söylemlerine karşı durması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Yeni Zelanda’da iki camideki Müslümanlara karşı yapılan katliamın ırkçılık zehrinin nelere yol açabileceğinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, “Hoşgörüden uzak verilen siyasi mesajlardan halklar etkileniyor. Bu etkilenmenin nedenlerini mutlaka araştırmalıyız.” Dedi.

​“Toplumlar arasındaki bölünmüşlük mutlaka ortadan kalkmalı”

Guterres, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek kutsal yerlerin korunması gerektiğini kaydetti. İnsanların ırkları, dini inançları, etnik kökenleri ve dinleri nedeniyle hem fiziksel hem de sözlü saldırılara uğradığını ayrıca medya da bu tür ırkçı saldırıların meydana geldiğini belirterek, “Bu karanlık güçler, demokratik değerleri, barışı ve toplumsal huzuru tehdit ediyor. Bu karanlık güçlere karşı hepimiz birlikte mücadele ederek karşı koymalıyız. Toplumlar arasındaki bölünmüşlüğün mutlaka ortadan kaldırılması gerekir” diye konuştu.