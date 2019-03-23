Guterres: ‘Ayrımcı Söylemlerde Bulunan Politikacılara Karşı Durmalıyız’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, Yahudi ve Müslüman karşıtlığının sona erdirilip tarihe gömülmesi gerektiğini söyledi. Guterres, dünyanın, politikacıların kendi siyasi çıkarları için kullandığı ırkçı ve ayrımcı söylemlerine karşı durması çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres, Yeni Zelanda’da iki camideki Müslümanlara karşı yapılan katliamın ırkçılık zehrinin nelere yol açabileceğinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, “Hoşgörüden uzak verilen siyasi mesajlardan halklar etkileniyor. Bu etkilenmenin nedenlerini mutlaka araştırmalıyız.” Dedi.
“Toplumlar arasındaki bölünmüşlük mutlaka ortadan kalkmalı”
Guterres, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek kutsal yerlerin korunması gerektiğini kaydetti. İnsanların ırkları, dini inançları, etnik kökenleri ve dinleri nedeniyle hem fiziksel hem de sözlü saldırılara uğradığını ayrıca medya da bu tür ırkçı saldırıların meydana geldiğini belirterek, “Bu karanlık güçler, demokratik değerleri, barışı ve toplumsal huzuru tehdit ediyor. Bu karanlık güçlere karşı hepimiz birlikte mücadele ederek karşı koymalıyız. Toplumlar arasındaki bölünmüşlüğün mutlaka ortadan kaldırılması gerekir” diye konuştu.
New York’ta camiye gitti
Dün New York’ta İslam Kültür Merkezi’ne bağlı bir camiyi Cuma namazı öncesinde ziyaret eden Guterres, dini ibadethanelerin korunması için acil eylem çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreteri Guterres, Müslüman, Yahudi, Hristiyan yada başka dini inançları olan kişilerin rahatça ibadetlerini gerçekleştirmesi gerektiğini kaydetti.
İbadethanelerin ve dini bölgelerin korunması gerektiğini belirten Guterres, ibadethanelerin terörle anılan yerler değil huzurlu ve güvenli yerler olması gerektiğini kaydetti.
Camideki Müslüman topluluğa hitaben bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Guterres, “Bu kutsal günde, Müslüman toplumuna olan saygı ve birlikteliğimi göstermek için aranızdayım. Kurbanların acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum” dedi.
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