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Guterres: "Bir kez daha Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini yineliyorum."

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 03:48 | Son Güncelleme

Guterres: "Bir kez daha Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini yineliyorum."


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