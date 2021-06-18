Guterres BM Genel Sekreterliğine Yeniden Seçildi

Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yeniden adaylığına onay verip, ikinci kez seçilmesi için tavsiye kararı aldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu göreve ikinci kez seçildi. BM Genel Kurulu'na ülkesi Portekiz tarafında beş yıllığına yeniden aday gösterilen Guterres, genel kurulda yemin etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in genel sekreterlikteki ikinci dönemi 1 Ocak 2022 tarihinde başlayıp, 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. BM Genel Kurulu’nda genel sekreterlik için tek aday olan Guterres için formalite olarak nitelendiren oylama yapılacak. Genel sekreterlik görevine ilk döneminde 1 Ocak 2017 tarihinde başlayan 72 yaşındaki eski Portekiz Başbakanı Guterres’in yeniden göreve seçildiğini BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır duyurdu. “Bu kritik dönemdeki üzerimdeki sorumluluklarımın farkındayım” Genel Kurul'da teşekkür konuşması yapan Guterres, tarihin bu kritik anında kendisine yüklenen büyük sorumlulukların farkında olduğunu söyledi. Guterres, yeniden göreve seçilmesinden dolayı onur duyduğunu belirterek kendisini yeniden göreve getirenlere teşekkür etti.

Dünyanın bir yol ayrımında olduğunu belirten Guterres, “Gerçekten bir yol ayrımındayız. Dünyanın paradigmaları değişiyor. Bazı şeyler tersine gelişiyor. Şu anda yaptığımız seçimlerle kendi tarihimizi yeniden yazıyoruz. Dünya her iki yöne de gidebilir. Çöküş ve kriz yaşanabilir. Ya da herkes için daha yeşil, daha güvenli, barışçı ve daha iyi bir gelecek yaratılabilir. Bunu sağlamak için, umutlu olmak için nedenler var” dedi. “Salgın dünyada yaşanan eşitsizlikleri bir kez daha ortaya çıkarttı” BM Genel Sekreteri Guterres, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Corona virüsü salgınının dünyada eşitsizlikleri bir kez daha ortaya çıkardığını, dünyanın iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Genel Sekreter Guterres, salgın sonrası dünyanın sosyo-ekonomik olarak toparlanabileceğini ancak bu kötü durumdan çıkış yolunun çok daha eşitlikçi bir temelde olursa gerçekleşebileceğini belirtti. Genel Sekreter Guterres, salgınla mücadelede dünya ülkeleri arasındaki eşitsizliklere vurgu yaparak, “Salgınla mücadelede eşitliğin hemen başlaması gerekiyor. Aşıların herkes için her yerde mevcut olması gerekiyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, dünyada sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iyileşme için koşullar yaratmalıyız. Daha katetmemiz gereken çok daha yol var" dedi. Guterres, ikinci döneminde uluslar arasında güvenin gelişmesini sağlamak için çalışacağını belirtti.