Guterres BM İklim Konferansı'nı açtı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25'inci Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın açılışı sebebiyle yaptığı konuşmada insanlığın "umut" ile "pes etmek" arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi.

İspanya’nın başkenti Madrid'de yaklaşık 200 ülkeden delegelerin önünde yaptığı konuşmada Guterres "Gerçekten kafasını kuma gömen, gezegen yanarken vızıldayan bir nesil olarak mı hatırlanmak istiyoruz?" ifadelerini kullandı. Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu belirten Guterres dünyanın "kararlılık ve kalıcı çözümler" yoluna girmesi gerektiğini söyledi. Guterres bunun için de "fosil enerjilerin en düşük seviyede kalması ve 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşılması" gereğine işaret etti. BM Genel Sekreteri Guterres bu bakımdan kömüre olan bağımlılığın da sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"Ne kadar beklersek o kadar zor ve pahalı olacak"

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze de Madrid'de yaptığı açıklamada cesur kararlar almaya hazır olduklarını söyledi. "Ne kadar beklersek o kadar zor ve pahalı olacak" diyen Schulze konferansın sloganına "Tiempo de actuar" (Harekete geçme zamanı) işaret etti.