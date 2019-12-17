Guterres, BMGK'den Suriye'ye insani yardım için yetki istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), Suriye'de ciddi biçimde insani yardıma ihtiyaç duyulan çatışma bölgeleri ve sınırlara yardımların bir yıl daha ulaştırılması için yetki vermesini istedi.

Guterres, Konsey'e sunduğu raporda, Suriye'de her ay bir milyondan fazla kişinin sınır ötesi yardım aldığını belirterek, "BM'nin sınır ötesi yardımın sağlandığı bölgelerde ihtiyaç içindeki insanlara ulaşmak için başka bir alternatifi yok." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, 2019'un "Suriye genelinde hali hazırda çok zor olan insani durumun daha da kötüleştiğine, ülkede milyondan fazla kişinin yardıma ihtiyacı olduğuna" işaret ederek bu yıl Suriye'ye insani yardım için talep edilen 3,3 milyar doların sadece yüzde 55'ine fon sağlandığını kaydetti.

BMGK, 2014 yılından bu yana Türkiye'de Babüsselame, Babülhava; Irak'ta el-Yarubiyye ve Ürdün'de er-Remse sınır kapılarından Suriye'ye insani yardım gönderiyor.

Konseyin Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan kararı bu yıl sonunda yenilemesi gerekiyor. Türkiye, karara 5. sınır kapısı olarak Tel Abyad'ın eklenmesini teklif ederken, Rusya yardımların girdiği sınır kapılarını ikiye düşürmek istiyor. ABD ise Türkiye'nin 5. kapı talebine destek veriyor.

Rusya, BM Güvenlik Konseyine sunduğu kendi karar tasarısında er-Remse ve el-Yarubiyye sınır kapılarının ''işlevsel olmadığı'' gerekçesiyle 6 ay boyunca kapatılmasını öneriyor.

