HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Guterres: Bu saçma savaş sona ermeli

Guterres: Bu saçma savaş sona ermeli

22.03.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'daki savaşı sürdürmenin "ahlaki olarak kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak da anlamsız" olduğunu söyledi.

Guterres: Bu saçma savaş sona ermeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çağırısı yaptı.

BM'nin New York'taki merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan BM Genel Sekreteri, savaşarak bir yere varılamayacağını söyledi.

Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesinin "ahlaki olarak kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak da anlamsız" olduğunu belirten Guterres, "Bu saçma savaşı sona erdirme zamanı geldi" dedi. BM Genel Sekreteri, Ukrayna halkının "cehennemi" yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.

Rus güçlerinin ablukası altında olan Mariupol kenti ile ilgili de konuşan Guterres, "Mariupol düşse bile Ukrayna kent kent, sokak sokak, ev ev işgal edilemez" ifadelerini kullandı. "Bu savaşın kazanılması imkansız" diyen BM Genel Sekreteri, sözlerini "Er ya da geç savaş meydanından müzakere masasına dönülmek zorunda kalınacak" şeklinde sürdürdü.

AÇLIK KRİZİ UYARISI

Yaklaşık 10 milyon Ukraynalının evlerinden edildiğini belirten Guterres, savaşın etkilerinin küresel olarak da hissedilmeye başlandığını belirten BM Genel Sekreteri, savaşın gıda, enerji ve gübre fiyatlarının hızla yükselmesine neden olarak küresel bir açlık krizine sürüklenme tehlikesi taşıdığı uyarısında bulundu.

Müzakere masasında düşmanlıkları sona erdirmek için yeterince şey olduğunu belirten Guterres, "Şimdi ciddi şekilde müzakere etme zamanı" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) verilerine göre, Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısının 3,5 milyonu geçti. Ukraynalı mültecilerin 2 milyondan fazlasının da komşu Polonya'ya sığındığı bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'ta başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna sınırında hareketlilik! "Saldırma ihtimali yüksek"Ukrayna sınırında hareketlilik! "Saldırma ihtimali yüksek"
Ateşkes için flaş adım: Referandum çağrısı!Ateşkes için flaş adım: Referandum çağrısı!
Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişmeUzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Ukraynalılar Edirne'den ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı

Ukraynalılar Edirne'den ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.