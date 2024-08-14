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  4. Guterres'e Erdoğan'dan destek geldi: Kökten değişmeli! İnsanlık bizden bunu bekliyor

Guterres'e Erdoğan'dan destek geldi: Kökten değişmeli! İnsanlık bizden bunu bekliyor

14.08.2024 21:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'Güvenlik Konseyi' ile ilgili paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. Adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için uğraş veren tüm dostların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Guterres'e Erdoğan'dan destek geldi: Kökten değişmeli! İnsanlık bizden bunu bekliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün gerçekleşen BMGK oturumunda 1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" söyledi. Guterres'in bu açıklaması dünya çapında ses getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "BMGK'de kökten değişim" vurgusu yaptı.

GUTERRES'E DESTEK: GÖRÜŞLERİNİZİ SAMİMİYETLE VE YÜKSEK SESLE İFADE ETMENİZ OLDUKÇA KIYMETLİ

Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında Guterres'e seslenip şunları kaydetti:

"Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir. Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir.

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"İNSANLIĞIN BİZDEN BEKLENTİSİ BU"

Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur

"TÜRKİYE OLARAK YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak “Dünya 5’ten Büyüktür” demeyi, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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GUTERRES 'ACİL İHTİYAÇ' DEMİŞTİ

BMGK oturumunda konuşan Guterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı.

Konsey'in "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlandığını ve o dönemin güç yapılarını yansıttığını" kaydeden Guterres, 1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" söylemişti.

Guterres, 1945'te, şu anki Afrika ülkelerinin çoğunun sömürge yönetimi altında olduğunu ve uluslararası konularda söz hakkının olmadığını hatırlatarak "Dünya'nın önde gelen barış ve güvenlik organında, 1 milyarı aşan nüfusa sahip bir kıta olan Afrika'nın daimi olarak temsil edilmemesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Guterres, konuşmasını sosyal medyadan da paylaştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Antonio Guterres bmgk
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