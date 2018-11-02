Guterres: 'Gazetecilik Suç Değildir’

Birleşmiş Milletler (BM), on yılı aşkın bir zaman dilimi içerisinde 1010 gazetecinin öldürüldüğünü, her on gazeteci cinayetinin dokuzunda ise faillerin adalete teslim edilmediğini açıkladı. BM 2018 yılında da bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısının 88 olduğunu kaydetti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere yönelik cezasız kalan suçlara farkındalık yaratmak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘2 Kasım Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarla Mücadele Günü’ nedeniyle bir açıklama yaptı.
“Gazetecilik suç değildir” diyen Guterres, sindirme ve tehditlere rağmen her gün işlerini yapmaya devam eden gazetecileri övdü. Guterres, kadın gazetecilerin de yaptıkları haber yüzünden taşıdıkları riskler dışında ayrıca cinsel şiddete de maruz kalma riski taşıdıklarını belirtti.
“Gerçekler asla ölmez”
Guterres, uluslararası topluma, devletlere ve hükümetlere yaptığı çağrıda, gazetecileri korumak, onların işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları koşulları sağlamalarını istedi. Guterres, tehdit ve korku içinde mesleğini yapmaya çalışan binlerce gazetecinin, saldırıya uğradığını, taciz edildiği, gözaltına alındığı ya da sahte suçlamalarda hapsedildiğini belirtti. Gnel Sekreter Guterres bu durumun sürdürülebilir bir durum olmadığını vurhulayarak, “Bu rezil durum yeni normalimiz olmalı. Eğer gazeteciler hedefteyse bunun bedelini toplumun tamamı öder çünkü gerçekler asla ölmez” dedi.
Öldürülen 6 Türk gazetecinin failleri bulunamadı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) de, ‘Gerçekler Asla Ölmez’ kampanyasıyla cezasız kalan gazeteci ölümlerine dikkat çekmek için bir kampanya başlattı.
UNESCO, ‘2 Kasım Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarla Mücadele Günü’ nedeniyle yayınladığı kapsamlı araştırma raporunda 1993 yılından itibaren öldürülen ve failleri bulunamayan 1293 gazetecinin kayıtlarının tamamını yayınladı.
Kayıtlarda Türkiye’de öldürülen ve failleri bulunamayan altı gazeteci de yer aldı. UNESCO kayıtlarına göre failleri bulunamayan Türk gazeteciler şöyle;
- 1999 yılında bombalı saldırıda yaşamını yitiren Ahmet Taner Kışlalı,
- 2007 yılında öldürülen Hrant Dink,
- 15 Temmuz’da öldürülen Yeni Şafak gazetesi muhabiri Mustafa Cambaz,
- 2016 yılında Cizre’de öldürülen Azadiya Wellat gazetesi muhabiri Rohat Aktaş,
- 2009 yılında Bandırma’da öldürülen Cihan Hayırsever,
- 2010 yılında Mavi Marmara gemisinde öldürülen Cevdet Kılıçlar.
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