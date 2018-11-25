Guterres: ‘Kadınlara Yönelik Şiddet Küresel Bir Salgına Dönüştü’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin küresel bir salgına dönüştüğünü kaydetti.
Genel Sekreter Guterres, kadınlara yönelik şiddetten utanç duyduğunu belirterek bu tür şiddet ve istismarın kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.
Genel Sekreter Guterres kadın ve kız çocuklarının temsil ettiği nüfusun yarısının korku, şiddet ve güvensiz olmaktan duyduğu endişeyle yaşadığını belirterek bu durum düzelene kadar, “adil ve eşit bir dünyada yaşadığımızı söyleyemeyiz” dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin, erkeklerin derin bir saygı eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, “Erkeklerin egemen olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Kadınlara eşit davranılmıyor. Kadınlar ve kızlar, aileler ve toplum içinde birçok yolla şiddete karşı savunmasız hale getiriliyor” dedi.
Kadın ve kızlara yönelik temel şiddetin bir çok yönü olduğunu kaydeden Guterres, bu şiddet türlerinin, insan ticareti, aile içi saldırı, cinsel şiddet, çocuk yaşta evlilik ve kadın sünneti olduğunu kaydetti
Kadınlara ve kızlara karşı şiddetin siyasi bir sorun olduğunu belirten Guterers, “Kadına yönelik şiddet toplumlardaki güç ve kontrol konusuyla da bağlantılı. Erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz. Kadınlar çeşitli farklı yollardan şiddete maruz bırakılıyor” dedi.
Kadın dayanışmasının rengi turuncu
Guterres, Birleşmiş Milletler kapsamında kadınlara ve kızlara yönelik şiddete karşı dayanışma ve farkındalık yaratmak için birleştirici renk olarak turuncuyu kullanıp farkındalık yaratmak isteyen uluslararası kampanyalar başlattıklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler’in kampanyasına New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) de katıldı. Bazı polis devriye araçları 25 Kasım’dan itibaren kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renklerle boyanmış olarak hizmet verecek.
“Şiddete uğrayan kadınların susmak yerine konuşmalarını sağlamalıyız”
Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü Direktörü Phumzile Mlambo Ngcuka, da cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin sona ermesi için mutlaka şiddete uğramış kadınların susmak yerine konuşmasını sağlamanın gerekliliğine işaret etti.
Örgütlerinin bu yıl başlattıkları “beni dinle” kampanyasıyla şiddet gören kadınların konuşmasını sağlayacaklarını ifade etti.
Ngcuka, şiddete uğrayan kadınların çok büyük bir çoğunluğunun sessiz kaldığını belirterek, uluslararası emniyet güçlerinden şiddete uğrayan kadınların sorunlarını dinleyecek daha fazla kadın polis çalıştırmalarını istediklerini belirtti.
Phumzile, “Kadın ve kıza yönelik şiddet uygulayanların çok azı polise bildiriliyor. Çok küçük bir yüzdesi de suçlamalarla sonuçlanıyor ve bu davaların sadece bir kısmının mahkumiyet kararı çıkıyor. Polis ve yargı kurumları raporları ciddiye almalı. Yaşadığı şiddeti bildiren kadınlar için daha fazla kadın memur temin ederek hayatta kalanların güvenliği ve esenliği öncelikli olmalıdır” dedi.
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