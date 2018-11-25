Guterres: ‘Kadınlara Yönelik Şiddet Küresel Bir Salgına Dönüştü’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin küresel bir salgına dönüştüğünü kaydetti.

Genel Sekreter Guterres, kadınlara yönelik şiddetten utanç duyduğunu belirterek bu tür şiddet ve istismarın kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Guterres kadın ve kız çocuklarının temsil ettiği nüfusun yarısının korku, şiddet ve güvensiz olmaktan duyduğu endişeyle yaşadığını belirterek bu durum düzelene kadar, “adil ve eşit bir dünyada yaşadığımızı söyleyemeyiz” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin, erkeklerin derin bir saygı eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, “Erkeklerin egemen olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Kadınlara eşit davranılmıyor. Kadınlar ve kızlar, aileler ve toplum içinde birçok yolla şiddete karşı savunmasız hale getiriliyor” dedi.

Kadın ve kızlara yönelik temel şiddetin bir çok yönü olduğunu kaydeden Guterres, bu şiddet türlerinin, insan ticareti, aile içi saldırı, cinsel şiddet, çocuk yaşta evlilik ve kadın sünneti olduğunu kaydetti