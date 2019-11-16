Guterres Kıbrıs Raporunu BM Güvelik Konseyine Sundu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta çözümün sağlanması için müzakerelerin yeniden başlatılması için sürdürülen çalışmalarla ilgili hazırladığı son iyi niyet misyonu raporunu, BM Güvenlik Konseyine Cuma gecesi sundu.

Genel Sekreter Guterres, son raporun hazırlandığı dönemde bölgede yaşanan bazı olumsuzlukların müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili çabalarını da sekteye uğrattığını belirterek, “Sahadaki durum oldukça farklı, karışık ve belirsiz bir hal aldı. Müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili çalışmalarımızı kötü etkiledi. Tüm bu şartlara rağmen umudumu korumayı sürdürüyorum. Tüm taraflar önümüzdeki dönemi iyi kullanmaları. Müzakerelerin yeniden başlatılması için çabalarımı sürdüreceğim” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyine sunduğu son raporunda, 11 Nisan 2019 ile 30 Ekim arasında Kıbrıs’ta kalıcı çözümün sağlanması için ara verilen müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, görüşmeler, gelişmeler ve kendi görüşlerini 44 ayrı maddede sıraladı.