Guterres Kıbrıs Raporunu BM Güvelik Konseyine Sundu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta çözümün sağlanması için müzakerelerin yeniden başlatılması için sürdürülen çalışmalarla ilgili hazırladığı son iyi niyet misyonu raporunu, BM Güvenlik Konseyine Cuma gecesi sundu.
Genel Sekreter Guterres, son raporun hazırlandığı dönemde bölgede yaşanan bazı olumsuzlukların müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili çabalarını da sekteye uğrattığını belirterek, “Sahadaki durum oldukça farklı, karışık ve belirsiz bir hal aldı. Müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili çalışmalarımızı kötü etkiledi. Tüm bu şartlara rağmen umudumu korumayı sürdürüyorum. Tüm taraflar önümüzdeki dönemi iyi kullanmaları. Müzakerelerin yeniden başlatılması için çabalarımı sürdüreceğim” dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyine sunduğu son raporunda, 11 Nisan 2019 ile 30 Ekim arasında Kıbrıs’ta kalıcı çözümün sağlanması için ara verilen müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, görüşmeler, gelişmeler ve kendi görüşlerini 44 ayrı maddede sıraladı.
“Doğalgaz arama çalışmaları yüzünden yükselen gerilim çalışmalarımızı etkiledi”
BM Genel Sekreteri Guterres, bölgede yaşanan bazı gerginliklerin çözüm süreciyle ilgili yeni müzakereleri de olumsuz olarak etkilediğini belirterek, “Bölgede hidrokarbon (doğalgaz) araştırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar konusunda yükselen tansiyon taraflar arasındaki gerilimi daha da arttırdı. Bu yaşanan olumsuz gelişmeler müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili çabalarımızı da olumsuz bir yönde etkiledi. Taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için gerekli bazı temel konular üzerinde hala anlaşma sağlanamadı. Son dönemde müzakerelerin yeniden başlaması için şartlar giderek olumsuzlaşsa da liderleri, garantör devletleri, ilgili tüm tarafları, ilgili sivil toplumu, müzakerelerin yeniden başlaması için önümüzdeki dönemi daha verimli kullanmaya, çaba göstermeye yaratıcı olmaya ve yeni bir sayfa açmaya davet ediyorum” dedi.
Guterres, Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için geçici olarak özel temsilci olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute'nin taraflarla çok sayıda görüşmeler gerçekleştirdiğini de kaydetti.
Kıbrıs için kritik gün 25 Kasım
BM Genel Sekreteri Guterres’in hazırladığı son rapor Güvenlik Konseyinde 25 Kasım’da ele alınacak. Aynı gün Genel Sekreter Guterres, Türk lider Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile Berlin’de bir araya gelecek.
BM kulislerinde Genel Sekreter Guterres’in Güvenlik Konseyinde Kıbrıs raporunun tartışılacağı gün Türk ve Rum liderlerle bir araya gelmesi manidar, Güvenli Konseyine iletilen raporda oldukça karamsar olarak değerlendirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum