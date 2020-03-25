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Guterres: Koronavirüs insanlık için bir tehdit

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 19:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının insanlığı tehdit ettiğini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumu yoksul ülkelere 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs salgınının "tüm insanlık için büyük bir tehdit" teşkil ettiğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu çerçevede Covid-19 hastalığına yol açan virüsle mücadele için dünya çapında acil yardım çağrısında bulundu.

Guterres Çarşamba günü yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle uluslararası toplumun "kendilerini koruyabilecek durumda olmayan milyonlarca insanın” imdadına yetişmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüsün "halihazırda çatışmaların, doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin mağduru olan ülkelere” sıçramakta olduğunu kaydeden Genel Sekreter, dünya ülkelerine 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunma çağrısı yaptı.

Birçok ülkede insanların sıkışık mülteci kamplarında yaşadığını hatırlatan Guterres, bu insanların ellerini yıkayabilmek için su ve sabuna erişimlerinin olmadığını ve hasta olmaları durumunda hastane yatağı ve solunum cihazlarına da erişebilecek durumda olmadıklarını ifade etti. Guterres, "Haydi hep birlikte COVID-19'un sınırlı tıbbi kapasite ve dirence sahip ülkeleri mahvetmesini engellemek için elimizden geleni yapalım” diye konuştu.

Guterres, "Eğer kararlı bir biçimde harekete geçmezsek, korkarım ki virüs en kırılgan ülkelerde yer edinecek ve gezegende yayılmayı sürdürürken sınırları umursamaksızın dünyanın geri kalanını da tehlikeye sokacak” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Çarşamba günü itibarıyla dünyada 438 binden fazla koronavirüs vakası kayıt altına alınırken, 19 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AFP,epd,dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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