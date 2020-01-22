Guterres Libya için BM kararı istiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla desteklenmesini istediğini söyledi. "Çıkan sonuçların Güvenlik Konseyi ve atılacak diğer adımlarla onaylanmasının çok önemli olacağını düşünüyorum" diyen Guterres New York'ta yaptığı açıklamada, BM kararının hukuki bağlayıcılığı ve konferans kararlarının uygulanması için de ek bir baskı unsuru olması açısından fayda sağlayacağını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Pazar günü düzenlenen Libya Konferensı'nda sağlanan anlaşmayı "büyük bir adım" olarak nitelendiren Guterres, ancak şimdi kararlaştırılan yol haritasının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Guterres, Libya'daki ateşkese şimdiye kadar büyük ölçüde uyulduğunu, sadece münferit ihlaller yaşandığını da sözlerine ekledi.

BM kararı için hazırlıklar başladı

BM Güvenlik Konseyi'nde de muhtemel bir karar tasarısıyla ilgili hazırlık yapılıyor. Konsey'in dönem başkanı Vietnam'ın BM nezdindeki büyükelçisi Dang Dinh Quy, Konsey'e üye 15 ülkenin oylanacak tasarıyla ilgili görüşmelere önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Berlin'de 16 ülke ve uluslararası organizasyonların katılımıyla düzenlenen Libya Konferansı'nda devam eden ateşkese ve BM'nin mevcut silah ambargosuna uyulmasını öngören bir yol haritası üzerinde anlaşılmıştı.