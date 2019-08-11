HABER

Guterres Libya'da üç BM çalışanının öldüğü saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 05:45 | Son Güncelleme

Guterres Libya'da üç BM çalışanının öldüğü saldırıyı kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen ve üç BM çalışanın ölümüne sebep olan saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres Bingazi'de BM çalışanlarını hedef alan ve 3 personelin ölümüne, üç kişininse yaralanmasına neden olan bombalı araç saldırısını kınadı. Guterres, ayrıca taraflara Kurban Bayramı için varılan ateşkese de uymaları çağrısında bulundu.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, Fransa'nın talebi üzerine BM çalışanlarının bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Libya'da sahadaki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplandı.

BM Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita, konseyde yaptığı konuşmada, Libya'daki ''kronik şiddet ve istikrarsızlığın radikal gruplardan tarafından sömürülen bir vakum yarattığını'' söyledi.

BM çalışanlarını hedef alan saldırının Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ''tam kontrolünün olduğu bölgede'' gerçekleştiğini belirten Keita, BM'nin Libya'dan ayrılmayacağı sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyi de toplantının ardından yaptığı ortak açıklamada, BM çalışanların hedef alındığı saldırının kabul edilemez olduğunu bildirdi ve saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda üç BM çalışanı ölmüş, yine 3'ü BM çalışanı çok sayıda sivil yaralanmıştı. Bombalı saldırının Libya'daki BM Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti.

Bu arada, General Hafter de Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Çanakkale’de yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyorÇanakkale’de yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor
Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralıBeylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Libya saldırı

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı!

Ankara'da feci kaza! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.