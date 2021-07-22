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Guterres: “Maraş Konusundaki Açıklamalar Endişe Verici”

22.07.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Maraş bölgesinin yeniden açılmasına ilişkin yapılan son açıklamalardan derin endişe duyduğu bildirildi

Guterres: “Maraş Konusundaki Açıklamalar Endişe Verici”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün askeri bölge olmaktan çıkarılarak yeniden sivil kullanıma açılması yolundaki açıklamasına tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in Maraş bölgesinin yeniden açılmasına ilişkin yapılan son açıklamalardan derin endişe duyduğu bildirildi.

Guterres’in ayrıca tüm tarafları, gerilimi kışkırtacak, Kıbrıs sorununun kalıcı çözümüne yönelik taraflar arasında devam eden ortak zemin arama çabalarını tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Genel Sekreter Guterres’in, BM’nin Maraş konusundaki son açıklamalar sonrasında tavrında bir değişiklik olmayacağını ifade ettiği, bu konuda Güvenlik Konseyi’nin daha önce almış olduğu kararlarının geçerli olduğunu hatırlattığı belirtildi.

Son olarak açıklamada, Guterres’in tüm taraflara hiçbir yararı olmayacak eylemlerden kaçınma ve Kıbrıs konusunda kapsamlı bir çözüm yolu bulmak, adaya barış ve refah getirmek için diyaloga girme çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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