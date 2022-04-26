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Guterres Moskova’da Lavrov’la Görüştü

26.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le görüşmesi öncesinde Moskova’da Dışişleri Bakanı Lavrov ile biraraya geldi. Guterres, insani yardımlar ve tahliyeler için BM'nin hazır olduğunu söyledi

Guterres Moskova’da Lavrov’la Görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le görüşmesi öncesinde Moskova’da Dışişleri Bakanı Lavrov ile biraraya geldi. Guterres ve Lavrov görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından Moskova’ya gitti.

Guterres, Moskova’da ilk olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü. Görüşme sonrasında Lavrov’la ortak basın toplantısı düzenleyen Guterres, “BM Mariupol’de sivillerin hayatlarını kurtarmaya yardımcı olmak için insan ve lojistik kaynaklarını tamamıyla seferber etmeye hazır” dedi. Guterres ayrıca Azovstal çelik fabrikasındakilerin de tahliyesi için Kızılhaç’la birlikte koordineli bir çalışma yapabileceğini belirtti.

Gazetecilerin Ukrayna’da savaş suçu işlenip işlenmediğine dair sorularına da Guterres, bu konuda kaygıları olduğunu ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması ve barışın tesis edilmesi ilgili koşulların oluşması için tüm çabalarla yakından ilgilendiğini de söyledi.

BM Genel Sekreteri bugün Rusya lideri Vladimir Putin’le biraraya gelecek. Guterres bu görüşmenin ardından Perşembe günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski’yle görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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