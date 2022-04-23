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Guterres, Putin ve Zelenski’yle Görüşecek

23.04.2022 05:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha önce açıklanan gelecek haftaki Moskova ziyaretine Ukrayna'yı da eklediği belirtildi. Guterres önce Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı Putin'le görüşecek, sonra da Ukrayna'ya geçerek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yle biraraya gelecek

Guterres, Putin ve Zelenski’yle Görüşecek

NEW YORK - Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ikinci ayına girerken, taraflar arasında ateşkes ve barış girişimleri hız kazandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha önce açıklanan gelecek haftaki Moskova ziyaretine Ukrayna'yı da eklediği belirtildi. Guterres önce Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı Putin'le görüşecek, sonra da Ukrayna'ya geçerek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yle biraraya gelecek.

Daha önce BM Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 26 Nisan Salı günü Rusya’ya gideceği, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la çalışma toplantısı ve öğle yemeğinin ardından da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşeceği duyurulmuştu. Sözcülükten akşam saatlerinde yapılan son yazılı açıklamadaysa, Genel Sekreter Guterres’in Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle de görüşeceği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in, 28 Nisan'da Ukrayna’yı ziyaret edeceği kaydedildi. Açıklamada şöyle dendi: “Genel Sekreter Guterres, önümüzdeki hafta Ukrayna'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile bir çalışma toplantısı yapacak. 28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edilecek. Ayrıca, Ukrayna halkına yapılan insani yardımın arttırılmasını tartışmak için BM kurumlarının personeliyle biraraya gelecek”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya’nın BM Daimi Temsilcileri'ne gönderdiği iki ayrı mektupta, her iki ülkenin liderleriyle görüşme talebinde bulunmuştu.

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Vladimir Putin
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