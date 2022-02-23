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Guterres: ‘‘Rus Askerleri Barış Gücü Olamaz’’

23.02.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın doğusuna gönderilecek Rus askerlerinin Moskova’nın iddia ettiği gibi ‘‘barış gücü’’ olmayacağını söyledi ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bölgede etnik Ruslar’a karşı soykırım yapıldığı iddialarını reddetti

Guterres: ‘‘Rus Askerleri Barış Gücü Olamaz’’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın doğusuna gönderilecek Rus askerlerinin Moskova’nın iddia ettiği gibi ‘‘barış gücü’’ olmayacağını söyledi ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bölgede etnik Ruslar’a karşı soykırım yapıldığı iddialarını reddetti.

Guterres ‘‘Bir ülkenin askerleri diğer bir ülkenin topraklarına izinsiz girerse bunlar tarafsız barış gücü olmaz’’ dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölge Donetsk ve Luhansk’ı tanımasının ardından acil toplandı. Afrika’da yapılan liderler zirvesine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ziyaretini yarıda keserek BM genel merkezine döndü. Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendiren Guterres, düzenlediği basın toplantısında gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdi, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıma kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir” dedi.

‘‘Son yılların en büyük güvenlik krizi’’

Guterres, kendi genel sekreterliği döneminde dünyanın son yıllardaki en büyük küresel barış ve güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldığı belirterek, “Ukrayna’da yaşananlardan son derece rahatsızım. Bölgeden gelen son haberler ateşkes ihlallerinin artığı yönünde. Bu durum sahada da gerginliğin daha tırmanması riskini oluşturuyor. Tüm bunlardan, Ukrayna ile ilgili son gelişmelerden derinden rahatsızım. Ölümler, yıkım, yerinden edilenler, zarar gören herkesin güvenliği ve huzuru için oldukça endişeliyim. Rusya’nın tek taraflı kararı Birleşmiş Milletler şartlarına ve uluslararası hukuka aykırıdır, Minsk Anlaşmalarına vurulmuş ölümcül bir darbedir. BM ilkeleri arasından menüden seçer gibi bir ilke seçip uygulamama tercihinde bulunamazsınız. BM’ye, üye devletler bu ilklerin hepsini kabul etmiş ve hepsini de uygulamak zorundadır. Barışı koruma ilkesinin saptırılmasından da endişe duyuyorum” dedi.

Guterres, BM’nin tüm Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararları doğrultusunda, Ukrayna’nın uluslararası sınırları içindeki egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün tamamen arkasında olduğunu vurguladı. İnsani yardım operasyonları ve insan hakları konusunda Ukrayna halkını desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Guteres, bu kritik dönemde derhal ateşkes ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunarak, “Akla ihtiyacımız var. Şimdi gerilimi düşürmemiz gerekiyor. Herkesi bu tehlikeli durumu tırmandıracak eylem ve açıklamalardan kaçınmaya davet ediyorum. Şimdi diyalog ve müzakere yoluna dönmenin tam zamanı. Barışı sağlamak, Ukrayna halkını savaş belasından kurtarmak için bir araya gelinmeli, bu zor durum birlikte aşılmalı” dedi.

Guterres ‘‘Bu kriz daha fazla kan dökülmeden barışçıl bir şekilde çözülmeli” diye konuştu.

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