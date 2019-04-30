Guterres Şi ile Uygur meselesini görüştü

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Stephane Dujarric, "Her topluluk kendi kimliğine saygı duyulduğunu ve bir bütün olarak tam anlamıyla ulusa aidiyeti hissetmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede Guterres'in, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim kampı adı verilen merkezlerde tutuklu bulunan Uygurlar meselesini gündeme getirdiğini belirten Dujarric, Guterres'in Şi ile görüşmesinin "samimi ve dürüst" bir ortamda geçtiğini ve insan haklarına saygının öneminin vurgulandığını kaydetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Kuşak ve Yol" 2. Uluslararası İşbirliği Forumu için Pekin'i ziyaret eden Guterres'in Şi ile görüştüğünü kaydetti.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili Cenevre'de düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu bildirmişti. Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının milyonları bulduğunu dile getirmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bir süre önce yayımladığı raporda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbiri" adı altında suçsuz yere alıkonulduğuna ve siyasi açıdan tehlikeli değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı bulunmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer vermişti.

- Dışişleri Bakanlığının tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük utanç kaynağı olduğu belirtilmişti. Çin makamlarına toplama kamplarını kapatma çağrısı yapılan açıklamada, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nda Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıya değinilmişti. Raporda, 800 bin ila 2 milyon Uygur, Kazak ve diğer Müslüman gruplardan bireylerin, Çin tarafından tutuklanarak kamplara konulduğu, özellikle Sincan bölgesindekilerin uluslararası hukuka aykırı şekilde "zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı" muamele veya işkenceye maruz kaldıkları belirtilmişti.

