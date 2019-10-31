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Guterres: Suriye Anayasa Komitesi önemli bir ilk adım

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin çatışmaları bitirebilecek önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Guterres: Suriye Anayasa Komitesi önemli bir ilk adım

Komitenin muhalif kanadındakiler ise ümitlerini Rusya'nın Suriye'ye yapacağı baskıya bağladı.İstanbul’da altıncı kez düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk Konferansı’na katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün ilk toplantısını Cenevre'de gerçekleştiren Suriye Anayasa Komitesi'nin toplanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Konferansta konuşan Guterres, sekiz buçuk yıldan daha uzun süredir devam eden Suriye'deki iç savaşta en ağır bedeli sivillerin ödedeğini belirterek, Suriye krizinin çözümünde atılacak diplomatik adımların önemine dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Cenevre'de toplanan komite için, "Devam eden bir çatışmaya dair, siyasi çözümün önemini net biçimde ortaya koyan daha iyi bir örnek olamaz” ifadesini kullandı. Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin Suriye sorununun çözümünde önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Bunun, Suriye halkının trajik dönemini sona erdirecek siyasi çözümün ilk adımı olmasını umuyorum” dedi. Guterres, komite çalışmalarından çıkacak sonucun savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin topraklarına güvenli şekilde dönmelerine imkan sağlamasını dilediğini de sözlerine ekledi.

Komite ikinci toplantısını yaptı

Öte yandan Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde Çarşamba günü toplanan Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına bugün de devam etti. Yaklaşık iki yıllık bir hazırlık aşamasından sonra yaşama geçirilen komite, muhalefet ve iktidardaki Esad rejimini ilk kez aynı masa etrafında bir araya getirdi.

Bugünkü toplantıda rejim, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 200 kişilik anayasa komitesi üyeleri tanıştı. İlk aşamada 45 kişilik bir grup yeni anayasanın çerçevesini belirlemek üzere faaliyetlere başlayacak.

Muhalefet yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini belirtirken, Esad rejimini temsilen komitede yer alanlar mevcut anayasada değişikliklere gidilebileceğini savunuyorlar.

Rusya'nın önemi

Toplantıya katılan muhalif kanat üyeleri, komitenin başarılı olmasında Rusya'nın tututumunun belirleyici olacağı görüşünde. Muhalifler Moskova'nın Şam'a baskı yapması gerektiğini savunuyor. Komiteyi oluşturan 200 delegen biri olan ve muhalefeti temsil eden Cemal Süleyman, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Esad rejimine güvenmediğini belirterek, olumlu bir sonucun ancak Rusya'nın Suriye'ye baskısıyla mümkün olabileceğini kaydetti. Esad rejiminin anayasa komitesinin toplantılarına gönüllü olarak katıldığına inanmadığını da kaydeden Süleyman, "Rusya'dan baskı olmasaydı rejim Cenevre'ye gelmezdi" iddiasında bulundu. Kahire'de yaşayan ünlü bir aktör olan Cemal Süleyman, Suriye'nin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ve kendi halkını bile doyuramayacak duruma düştüğünü ileri sürdü.

Ancak çok sayıda uluslararası siyasi gözlemci Anayasa Komitesi'den ümitli değil. Gözlemcilere göre Esad rejiminin son dönemde elde ettiği askeri başarılar, Suriye'nin yeni bir anayasa yazılmasına yönelik eğilimini olumsuz yönde etkiliyor. Suriye'deki ihtilafı sona erdirmek için Cenevre'de daha önce atılan diplomatik adımlar sonuç vermemişti.

dpa,DW,TY/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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