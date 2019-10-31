Guterres: 'Suriye’deki Çatışmaları Sona Erdiren Diyalogtan Memnunum'

İstanbul’da 6.cısı düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk Konferansı’na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını BM Genel Sekreteri Guterres ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptılar.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuşmasında Suriye’de devam eden krize değindi ve bu sorunun çözümü konusundaki diplomatik çabalara vurgu yaptı. Guterres, “Suriye’deki kriz 8 yıldır devam ediyor ve burada en ağır bedeli siviller ödüyorlar. Devam eden bir çatışmaya dair, siyasi çözümün önemini net biçimde ortaya koyan daha iyi bir örnek olamaz” ifadelerini kullandı.

Suriye Anayasa Komisyonu’nun yaptığı toplantıya atıfta bulunan Guterres, “Dün Suriye Anayasa Komisyonu’nun yaptığı toplantı son derece önemli bir adımdı.Toplantı, ilerleme için önemli ve net bir biçimde arabuluculuğun bir başarısıdır. Bunun, Suriye halkının trajik dönemini sona erdirecek siyasi çözümün, ilk adımı olmasını umuyorum. Ayrıca Suriyelilerin, kendi topraklarına güvenli ve gururlu bir biçimde dönmeleri için gerekli imkanı yaratmasını arzu ediyorum” dedi.