Guterres: ‘‘Tam İyileşme Yıllar Alabilir’’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Corona virüsünün küresel düzeyde verdiği zararın yalnızca aşıyla tersine çevrilemeyeceğini söyledi ve tam iyileşmenin yıllar hatta onlarca yıl alabileceğini belirtti. Corona virüsüyle küresel mücadelenin değerlendirildiği BM Genel Kurulu özel oturumunda konuşan Guterres, salgının sosyal ve ekonomik etkilerinin büyüklüğüne dikkat çekti. BM tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapor, salgın nedeniyle bu yıl 32 milyon kişinin aşırı yoksullukla yüz yüze kalabileceğini bildirmişti. BM bu durum karşısında insani yardımını milyonlarca fazla kişiyi kapsayacak şekilde genişletmeye çalıştı. BM Genel Sekreteri küresel ekonominin en az yüzde 10’u büyüklüğünde bir destek paketinin geçmesi ve ihtiyaç halindeki ülkelerin borçlarının affı için baskı yapıyor. 2 günlük zirveye 80 kadar devlet ve hükümet başkanı video konferans yöntemiyle katılıyor. Oturumda ayrıca bilimadamı, uzman ve aralarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı’nın da olduğu BM dairelerinin başkanlarının sunumlar yapması bekleniyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre dünya genelinde Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 500 bine yaklaşırken toplam vaka sayısıysa 64 milyon 600 bin. Corona virüsünün onaylanan ilk aşılarının dağıtımının bu ay başlaması bekleniyor. Guterres bugüne kadar birçok kez aşıya tüm ülkelerin eşit ölçüde erişebilmesi için çağrı yaptı. Konuşmacılar arasında yer alan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, gelecekte yaşanacak salgınlara verilecek yanıtın iyileştirilmesi için ülkelerin bir pandemi anlaşması imzalaması fikrini gündeme getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise WHO’nun ülkeleri erken uyaracak ve yoksul ülkelerin aşıya erişimini arttıracak bir alarm sistemi oluşturmasını önerdi. Macron, aşının ilk dozlarının belli oranının gelişmekte olan ülkelerdeki öncelikli gruplara gönderilebilmesi için bir bağış mekanizmasını gündeme taşıdı. Zirvede Donald Trump yönetimini ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’ın temsil etmesi bekleniyor. BM Genel Kurul Başkanı’nın ABD’nin BM Büyükelçisi Kelly Craft ve Beyaz Saray Corona virüsüyle mücadele koordinatörü Deborah Birx ile yüz yüze görüşmesi öngörülüyor.