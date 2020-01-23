Guterres, UAD'nin bağlayıcı Myanmar kararını BM Güvenlik Konseyine gönderecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bağlayıcılığı olan "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri alması" kararını uygulamaya konulması için derhal BM Güvenlik Konseyine göndereceğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, UAD'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik kararını memnuniyetle karşıladı.

UAD'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatan Guterres, Myanmar'a uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uyması çağrısında bulundu.

Guterres, UAD'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için hükmettiği gerekli tedbirleri uygulanması için derhal BM Güvenlik Konseyi'ne göndereceğini ifade etti.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada bugün verdiği kararla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.