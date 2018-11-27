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Guterres: ‘Ukrayna’nın Egemenlik ve Toprak Bütünlüğüne Saygı Gösterilmeli’

27.11.2018 22:25 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım Yarımadası’nın Kerç Boğazı yakınlarında, Ukrayna gemilerine Rus sınır birlikleri tarafından ateş açılıp el konulması sonrasında iki ülke arasında tırmanan gerginliğin artmasından endişe duyduğunu açıkladı

Guterres: ‘Ukrayna’nın Egemenlik ve Toprak Bütünlüğüne Saygı Gösterilmeli’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım Yarımadası’nın Kerç Boğazı yakınlarında, Ukrayna gemilerine Rus sınır birlikleri tarafından ateş açılıp el konulması sonrasında iki ülke arasında tırmanan gerginliğin artmasından endişe duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, taraflara yaptığı çağrıda, BM Tüzüğü çerçevesinde belirlenmiş hak ve yükümlülüklerine tam olarak riayet etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

“Ukrayna’nın kabul edilmiş sınırlarına saygı duyun”

Genel Sekreter Guterres, taraflara Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğiyle ilgili daha önce alınmış BM Genel Kurul ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının hatırlatıp, “Taraflar, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak hareket etmeli. Ukrayna’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kabul edilmiş uluslararası sınırları tam olarak saygı görmelidir” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, her iki tarafa da itidal çağrısında bulunarak acilen tansiyonu azaltacak adımları atmalarını istedi ve iki ülke arasındaki gerginliğin daha da artmaması için tarafların riskli davranışlardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Genel Sekreter Gutarres, her iki tarafı da çok gecikmeden gerilimi düşürecek adımlar atmaya davet etti. Guterres, BM Tüzüğü uyarınca mevcut tüm barışçıl yolları deneyerek gerilimi düşürme çağırısında bulundu. Genel Sekreter tarafların bölgede uluslararası yasalarla belirlenmiş hak ve yükümlülüklerine tam olarak riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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