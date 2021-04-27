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Guterres ve Tatar Cenevre'de bir araya geldi

27.04.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

Guterres ve Tatar Cenevre'de bir araya geldi

Fiilen ikiye ayrılmış olan Kıbrıs'ta sorunların çözümü için üç gün sürecek gayri resmi görüşmeler bugün başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki konferansta Anadolu Ajansı'nın haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar bir araya geldi.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric "gayri resmi" olduğunun altını çizdiği görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada "Genel Sekreter gerçekçi" diyerek "Bu konuya hakim. Daha önce de görüşmelere katılmıştı. Yani gerçekçi" şeklinde konuştu.

Guterres'in, Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Salı günü ikili görüşmeler yapıldıktan sonra, Çarşamba günü bütün tarafların katılımıyla bir araya gelinmesi planlanıyor.

BM tarafından yapılan bilgilendirmede Genel Sekreterin akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon vereceği belirtildi. Türkiye konferansta Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil ediliyor.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Federasyon mu, iki devlet mi?

BM himayesinde on yıllarca süren Kıbrıs görüşmelerinde son tur 2017 yılında düzenlenmiş, ancak sonuç alınamamıştı. Türkiye, artık federasyon temelli görüşmelerin anlamının kalmadığı, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiği tezini savunuyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar da "Bugünün gerçeğinde Kıbrıs’ta iki ayrı devlet" olduğuna vurgu yapıyor. Yunanistan ve adadaki Rum yönetimi ise, çözüm modelinin "federasyon" olduğunu savunuyor. Rum yönetimi Türk hükümeti ve Kuzey Kıbrıs'ın "iki devletli çözüm" önerisini kabul etmiyor.

Tatar konferans öncesi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret etmişti. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulunan Tatar'a Türkiye'nin her zaman ve her şart altında Kuzey Kıbrıs’ın yanında olduğu mesajı verilmişti.

Ne olmuştu?

Nisan 2004’te referanduma sunulan Annan Planı, Belçika ve İsviçre federal devlet sistemlerinden esinlenilerek, iki ayrı devletten meydana gelen ortak bir federal Kıbrıs devleti öngörmekteydi. Türk tarafı bu plana yüzde 64,9 ile "Evet" demişti. Ancak Rumların yüzde 75,8’inin planı reddetmesiyle çözüm yolu o dönem için kapanmıştı.

DW, AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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