Guterres’den Afrika’ya Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, pandeminin ve Ukrayna savaşının etkilerinin azaltılması için Afrika ülkelerinin borçlarının hafifletilmesi ve bu ülkelere daha fazla yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, Afrika turunun ilk ayağı olan Senegal’de konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dolayısıyla Afrika’da gıda, enerji ve mali krizlerin yaşandığına dikkat çeken Guterres, “uluslararası finans kuruluşları, hükümetlerin temerrüde düşmemesi ve sosyal güvenlik ağlarına ve sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yapabilmesi için likiditeyi ve mali alanı artırarak acilen borç hafifletme tedbirlerini devreye sokmalıdır" dedi.

Guterres ayrıca, BM’nin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’na (IMF), çeşitli fonların ve borç tahliye araçlarının seferber edilmesi konusunda önerilerde bulunduğunu ancak şimdiye kadar alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını dile getirdi.

BM Genel Sekreteri nüfusunun yüzde 80’inin COVID-19 aşısı olmadığı Afrika’ya, varlıklı ülkeleri ve ilaç şirketlerini aşı temini ve yerli aşı üretimi gibi konularda yardım etmeye de çağırdı.

"Aşılamanın ötesinde, COVID sonrası iyileşmeye yapılan yatırımlar söz konusu olduğunda büyük dengesizlikler görüyoruz" diyen Guterres, Afrika’da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) kişi başına büyüme oranının gelecek 5 yılda dünyaya göre yüzde 75 daha az olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Guterres Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir yerli aşı üretim merkezini gezdiğini de dile getirdi. Ancak Reuters haber ajansı, Güney Afrika'daki “Aspen Pharmacare” şirketinden bir yöneticinin, aşı üretim tesisinin tek bir sipariş bile almadığını ve kapanma riskinin bulunduğunu söylediğini aktardı.

IMF’den geçen hafta yapılan açıklamada, Corona virüsü pandemisinin birçok yoksul ülkeyi borç sıkıntısına sürükleyerek, ekonomilerin iyileşmesine engel olduğu bildirilmişti. IMF, Sahra altı Afrika’da kamu borçları oranlarının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına da dikkat çekmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Senegal’in ardından Nijer ve Nijerya’yı da ziyaret edecek.

