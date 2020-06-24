Guterres'den İsrail'e ilhak planından vazgeçme çağrısı

BM Genel Sekreteri, İsrail'e bu plandan vazgeçme çağrısı yaptı. Avrupalı binden fazla vekil de ortak bir mektup ile plan konusunda uyarıda bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planı konusunda uyarıda bulundu. Guterres, Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "İlhak planının hayata geçirilmesi halinde bunun devletlerarası hukukun ağır bir ihlali olacağını, iki devletli çözüm umuduna ciddi bir şekilde zarar vereceğini ve yeni müzakere olasılığını yok edeceğini" söyledi. Bunu Ortadoğu sorununda bir "dönüm noktası" olarak nitelendiren Guterres, İsrail hükümetine plandan vazgeçme çağrısında bulundu.

Avrupalı vekillerden ortak mektup

Avrupa'nın 25 ülkesinden bin 80 milletvekili de kaleme aldığı ortak bir mektup ile İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etme planı konusunda uyarıda bulundu. Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarına gönderilen açık mektup, gazetelerde de yayımlandı.

Mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu planı ile uyumlu olarak, İsrail'in 1 Temmuz 2020'den itibaren Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhaka başlayabileceği hatırlatıldı. Böyle bir adımın İsrail ile Filistinliler arasındaki barış umutları açısından "vahim" olacağı vurgulanarak, bunun aynı zamanda "uluslararası ilişkiler kurallarını ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı tehlikeye atacağı" belirtildi.