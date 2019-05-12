Guterres'den Yeni Zelanda'daki Müslümanlara övgü

WELLINGTON (AA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yeni Zelanda'da mart ayında düzenlenen terör saldırısından sonra ülkede gösterilen dayanışmayı överek, bu nedenle buradaki Müslümanları ziyaret etmeye karar verdiğini belirtti.

Yeni Zelanda'ya ziyarette bulunan Guterres, Auckland'da Başbakan Jacinda Ardern ile yaptığı açıklamada, genellikle ramazan aylarında Müslüman bir ülkeye gittiğini, ancak bu yıl terör saldırılarının ardından gösterdikleri cesaret ve dayanışmaya hürmeten Yeni Zelanda'daki Müslümanları ziyaret etmeye karar verdiğini kaydetti.

Guterres, Ardern'i de dünya liderleri ile teknoloji şirketlerine yaptığı aşırılıkçı eylemlerin önüne geçilmesi çağrısı ve yeni silah kontrolü yasaları konusundaki adımlarından ötürü takdir ettiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri'nin 3 günlük Yeni Zelanda ziyareti kapsamında Christchurch'de Müslüman ileri gelenlerle bir araya geleceği kaydedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında bir Türk vatandaşının bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu yaralı kurtulurken, ağır yaralanan ve 48 gün yoğun bakımda kalan Zekeriya Tuyan yaşamını yitirmişti.