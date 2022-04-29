Guterres’in Ziyareti Sırasında Kiev’de Patlamalar

Rusya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyaret ettiği sırada başkent Kiev dahil Ukrayna’nın dört bir tarafını bombardımanla hedef aldı. Kiev’e düzenlenen roket saldırısı, Rus güçlerin haftalar önce başkent civarından çekilmesinden bu yana bu bölgeyi hedef alan en ciddi saldırılardan biri oldu.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın, Guterres temaslarına devam ederken kente iki füze attığını, füzelerden birinin 25 katlı bir konut binasının alt katına isabet ettiğini ve en az 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, patlamaların kent merkezindeki Shevchenko mahallesinde meydana geldiğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya’nın saldırıda füzeler kullandığını kaydetti.

“Enkaz altında mahsur kalanlar var”

Reuters, patlamaların nedenini henüz bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı. Amerikan haber ajansı AP’nin geçtiği haberdeyse, Kiev’e düzenlenen Rus saldırısında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu belirtildi.

Kurtarma ekiplerinden alınan bilgiye göre saldırıda iki bina vuruldu ve enkaz altında mahsur kalanların olduğu bildirildi.

Guterres: “Şoke oldum”

Kiev’e düzenlenen bombardıman, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ortak basın toplantısından bir saat sonraya denk geldi.

Basın toplantısında Guterres, Ukrayna’nın “dayanılmaz bir kalp ağrısı ve acının merkezi” haline geldiğini söylemişti. Sözcüsü, Guterres ve heyetinin güvende olduğu bilgisini verdi.

Kiev, Rus güçlerinin karşılaştıkları sert direniş yüzünden ilerleme sağlayamaması ve birkaç hafta önce bu bölgeden çekilerek odağını çevirmesinden sonra nispeten sakindi. Ancak kent, uzun menzilli Rus ağır silahlarına karşı hala saldırıya açık bir konumda bulunuyor.

Guterres Portekiz televizyonu RTP’ye yaptığı açıklamada, “Kiev’e bir saldırı oldu, beni şoke etti, burada olduğumdan dolayı değil Kiev’in hem Ukraynalılar hem de Ruslar açısından kutsal bir kent olması nedeniyle” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres BBC’ye açıklamasında da, “Bu dramatik bir savaş ve kesinlikle bu savaşı sona erdirmeliyiz, bir çözüm bulmalıyız” ifadesini kullandı.

“Saldırılar Rusya’ya karşı hızla zafer kazanmamız gerektiğinin kanıtı”

Zelenski’nin danışmanı Andriy Yermak da, patlamalarla ilgili olarak, “Rusya’ya karşı hızla zafer kazanmamız gerektiğinin kanıtı. Süratle hareket etmeliyiz, daha fazla silah, daha fazla insani yardım çabalarına ihtiyaç var çünkü her geçen gün Ukrayna demokrasi ve özgürlükleri korumanın yüksek bedelini ödüyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden bugün, Ukrayna'ya ek 33 milyar dolar yardım paketi teklifini onaylaması için Kongre'ye göndermişti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Kiev’e düzenlenen saldırıları incelediğini söyledi. Kirby CNN’e yaptığı açıklamada, “Bunu hala analiz etmeye ve neler olduğunu, neyin vurulduğunu ve ne tür mühimmat kullanıldığını anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Bu arada gün içinde batıda Polonne Belarus sınırında Çernihiv ve başkentin güneybatısındaki büyük bir demiryolu istasyonu Fastiv dahil ülkenin dört bir tarafından patlama haberleri geldi. Güneydeki Odesa kentinin belediye başkanı, roketlerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, Kremlin’in “ana hedef” olarak tanımladığı doğudaki sanayi bölgesi Donbas’ta ve kuzeydoğudaki Harkiv kentinde de yoğun bir Rus ateşinin olduğunu bildirdi.

Harabeye dönüşen Mariupol kentinden kaçan binlerce kişinin yolu üzerindeki kilit noktalardan Zaporijiya’da da ilk kez bir yerleşim alanı roketlerin hedefi oldu. Saldırıda 11 yaşındaki bir erkek çocuğu dahil en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Guterres: “Savaşın en büyük bedelini siviller ödüyor”

Saldırılar, BM Genel Sekreteri Guterres’in başkent Kiev civarındaki küçük kasabalarda meydana gelen yıkıntıları ziyaret ettiği sırada oldu. Buna gibi kentlerde yaşanan katliamları kınayan Guterres, savaşın en büyük bedelini sivillerin ödediğine dikkat çekti.

Öte yandan, Ukrayna sınırındaki Rus kenti Belgorod’da da bugün iki büyük patlama duyuldu. Reuters patlama haberini görgü tanıklarına dayandırdı. Patlamalara neyin yol açtığı ve zayiat durumu net değil.

