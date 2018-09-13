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Guterres'ten "ABD'nin gücü azalıyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: -"ABD'nin yumuşak gücü azalıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin dünyadaki etkisinin azalmaya başladığını belirtti.

Guterres, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta, "ABD'nin yumuşak gücü azalıyor." ifadesini kullandı.

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile başlattığı "ticaret savaşına" atıfta bulunan Guterres, "ABD, bugün ticaret ve birtakım konularla uğraşıyor. Daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir rolü olan Amerikan toplumunun bugün ilgisi daha az." değerlendirmesine yer verdi.

Genel Sekreter Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda ve Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Amerika önderliğindeki düzen henüz tanımlanmamış çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor, ABD'nin ve dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

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