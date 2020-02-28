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Guterres’ten Acil Ateşkes Çağrısı

28.02.2020 22:09 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte yaşanan olayların daha fazla kontrolden çıkmaması için Suriye'nin tamamında acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi

Guterres’ten Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte yaşanan olayların daha fazla kontrolden çıkmaması için Suriye'nin tamamında acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Savaşın hiç bir şey için bir çözüm yolu olmayacağını belirten Guterres, diplomasiye şans verilmesi gerektiğini kaydetti.

Genel Sekreter Guterres, son 24 saatte bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi gerektiğini belirterek tüm hükümetleri göreve davet etti. Genel Sekreter Guterres, savaş yerine diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirterek, Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olması gerektiğini söyledi. Sivillerin büyük risk içerisinde olduğunu kaydeden Guterres, bölgede bir milyon kişinin yerlerinden olarak göç ettiğini belirtti.

Guterres, hava saldırılarının sivil hedefleri vurduğunu, okul, sağlık tesisleri hatta sivillerin sığındığı kampları bile hedef aldığını kaydetti. Bölgede yaşanan çatışmaların cephelerinin daha fazla nüfus yoğunluğun olduğu bölgelere kaydığını belirten Guterres, bölgede durumun daha da fazla kontrol dışına çıkması için derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. Yakında onuncu yılına girecek Suriye'deki iç savaşın her şeyi yok ettiğini kaydeden Guterres, Suriye’de çözümün yalnızca Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde ateşkes ilan edilip siyasi çözümle sağlanabileceğini vurguladı.

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