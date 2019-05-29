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Guterres’ten Çağrı: ‘Fosil Yakıta Desteğe Son Verilsin’

29.05.2019 18:34 | Son Güncelleme

Eylül ayında yapılacak BM İklim Zirvesi’nin ön hazırlık buluşması olarak düzenlenen R20 Koalisyonu Dünya Zirvesi’nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kent altyapılarında karbonun giderilmesi, kömür santrallerinin durdurulması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi çağrısında bulundu

Guterres’ten Çağrı: ‘Fosil Yakıta Desteğe Son Verilsin’

İklim değişikliğiyle mücadele için kurulan R20 Koalisyonu üyeleri Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen zirvede buluştu. Zirveye katılanlar arasında yer alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘acilen yeşil ekonomiye geçilmesi’ için çağrıda bulundu.

2011 yılında, dönemin California valisi Arnold Schwarzenegger’in girişimiyle kurulan R20 Koalisyonu ulusal yönetimler, uluslararası kuruluşlar, akademi ve finans kurumları ve özel şirketlerden oluşan ve iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel eylem hedefini güden, Birleşmiş Milletler’in de desteklediği bir grup. Koalisyonun en temel misyonu, bölgesel bazda yeşil ekonomiye geçişlerin hızlandırılması için çaba sarfetmek ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda katkı sağlamak.

Guterres: "İnsanlar değil, kirlilik vergilendirilmeli"

Bu yıl Eylül ayında yapılacak BM İklim Zirvesi’nin ön hazırlık buluşması olarak düzenlenen R20 Koalisyonu Dünya Zirvesi’nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kent altyapılarında karbonun giderilmesi, kömür santrallerinin durdurulması ve sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Yetkililere seslenerek, “İnsanlar değil, kirlilik vergilendirilmeli” diyen Guterres, “Fosil yakıtları için sübvansiyon vermeyi bırakın” diye konuştu. Guterres ayrıca özel sektörün ve yatırımcıların da kirliliği arttıran eylemlerden ve bu eylemlere destek vermekten vazgeçmeleri ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda “cesurca ve azimle” adım atmaları gerektiğini vurguladı.

Thunberg’den siyasetçilere: "Sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekiyor"

R20 Koalisyonu, yönetimlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması kararları doğrultusunda, özellikle yerel ve bölgesel ölçekte çalışmalarının ilerletilmesi ve gözlemlenmesi açısından önemli bir platforma dönüşmüş durumda.

Birçok bilim insanı, hükümet yetkilisi, özel sektörden yetkililer ve Arnold Schwarzenegger gibi tanınmış isimlerin de katıldığı zirvede dikkat çeken konuşmacılardan biri de iklim eylemleriyle dünya çapında ses getiren 15 yaşındaki aktivist Great Thunberg oldu.

Dünya çapında çocukların ve gençlerin de dahil olduğu aktivist grupların, bilim insanlarının ve eğitmenlerin özellikle son dönemlerde iklim değişikliğine dikkat çekme konusunda etkili adımlar attıklarına değinen Thunberg, siyasetçilerin, ünlülerin ve şirket müdürlerinin de daha fazla destek vermeleri gerektiğini dile getirdi ve “İnsanlar sizi dinliyor ve sizlerden etkileniyor. Çok büyük bir sorumluluğunuz var ve birçoğunuz bu sorumluluğu yerine getiremediniz” diye konuştu.

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