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Guterres’ten Cezayir açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cezayir’deki barış ve demokratik geçiş çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, haftalardır mevcut Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın istifasına yönelik protestoların gerçekleştirildiği Cezayir’deki barış ve demokratik geçiş çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cezayir’deki barış ve demokratik geçiş çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, haftalardır mevcut Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın istifasına yönelik protestoların gerçekleştirildiği Cezayir’deki barış ve demokratik geçiş çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Tunus’ta gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi’nde konuşan Guterres, Cezayir halkının kaygılarını zamanında ele alan bir adım atılması gerektiğini dile getirdi.
Cezayir’de, 2013 yılında felç geçiren ve daha sonra nadir olarak halkın karşısına çıkan Bouteflika’ya yönelik protestolar seçimlere yeniden aday olacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz ay başlamıştı. Bouteflika günlerce devam eden protesto gösterilerinin ardından seçimleri 18 Nisan’a erteleyerek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Daha sonra Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa’nın 102’nci maddesinin uygulanmasını isteyerek Bouteflika’nın istifasını talep etti.
Buteflika’nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü olan İş Liderleri Forumu Başkanı Ali Haddad, dün istifa etmişti.

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