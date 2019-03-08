HABER

Guterres'ten Dünya Kadınlar Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Karar verme mekanizmalarında kadınların sayısının artması gerek"

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, karar verme mekanizmalarında kadınların sayısının artması gerektiğini söyledi.

Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte cinsiyet eşitliği vurgusu yaptı.

Erkek egemen dünyanın, yüzyıllar boyunca kadınları görmezden geldiğini, susturduğunu ve bastırdığını belirten Guterres, kadınların yüzde 25'ten daha azının parlamentolarda temsil edildiğine ve sadece yüzde 9'unun üst düzey görevlerde yer aldığına dikkati çekti. Guterres, ''Karar verme mekanizmalarında kadınların sayısının artması gerek.'' dedi.

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi alanındaki açığın mevcut trendler devam ettiği sürece iki yüzyılda kapanacağını aktaran Guterres, "Torunlarıma, ekonomik eşitliği torunlarımın torunlarının görebileceğini söyleyen bir dünyayı kabul etmiyorum.'' diye konuştu.

Cinsiyet eşitliği ne kadar geciktirilirse, kayıpların da o kadar büyük olacağını ifade eden Guterres, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların dünya başarısına katkıları için eşit fırsatlar yaratılması çağrısı yaptı.

BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa da dünya genelinde kadınların yeteri kadar temsil edilmediğine işaret ederek, ''Kadınlar yönettiğinde herkes kazanır.'' ifadesini kullandı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonuGÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu
"16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız var""16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM dünya kadınlar günü

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.