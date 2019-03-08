Guterres'ten Dünya Kadınlar Günü mesajı

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, karar verme mekanizmalarında kadınların sayısının artması gerektiğini söyledi.

Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte cinsiyet eşitliği vurgusu yaptı.

Erkek egemen dünyanın, yüzyıllar boyunca kadınları görmezden geldiğini, susturduğunu ve bastırdığını belirten Guterres, kadınların yüzde 25'ten daha azının parlamentolarda temsil edildiğine ve sadece yüzde 9'unun üst düzey görevlerde yer aldığına dikkati çekti. Guterres, ''Karar verme mekanizmalarında kadınların sayısının artması gerek.'' dedi.

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi alanındaki açığın mevcut trendler devam ettiği sürece iki yüzyılda kapanacağını aktaran Guterres, "Torunlarıma, ekonomik eşitliği torunlarımın torunlarının görebileceğini söyleyen bir dünyayı kabul etmiyorum.'' diye konuştu.

Cinsiyet eşitliği ne kadar geciktirilirse, kayıpların da o kadar büyük olacağını ifade eden Guterres, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların dünya başarısına katkıları için eşit fırsatlar yaratılması çağrısı yaptı.

BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa da dünya genelinde kadınların yeteri kadar temsil edilmediğine işaret ederek, ''Kadınlar yönettiğinde herkes kazanır.'' ifadesini kullandı.

