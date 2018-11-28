Guterres'ten Filisten'e dayanışma mesajı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in yıkımlarının, yasa dışı yerleşim birimlerinin, zorla tahliyelerin, şiddetin ve tek taraflı adımların bölgeye barış getirmeyeceğini söyledi.

Her yıl 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Guterres, İsrail-Filistin sorunun uluslararası toplum için en zorlu konulardan biri haline geldiğine dikkati çekti.

Guterres, ''Yıkımlar, yasa dışı yerleşim birimlerinin devam etmesi ve genişlemesi, zorla tahliyeler, toplu cezalandırmalar barış getirmeyecek. Aynı şekilde şiddet ve kışkırtma, tek taraflı adımlar nihai statü sorununu ve krizi çözmeyecek. Sadece samimi, köklü, üzerinde anlaşılmış parametrelere dayalı yapıcı müzakereler arzu edilen kalıcı iki devletli çözümü getirecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ve Filistin'e barış içinde beraber yaşayan iki devletli bir çözüm için cesur adımlar atması çağrısı yapan Guterres, ''Filistinlilere vazgeçilmez haklarının verilebilmesinin tek yolu bu. Kapsamlı ve adil bir barış için tek seçenek bu.'' dedi.