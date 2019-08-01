BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye sınırında kurulması öngörülen "güvenli bölge" ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin, ''Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz.'' dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzey batısında İdlib'deki dramatik durumun son bulması temennisinde bulunan Guterres, ''Güvenli Bölge'' ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin ise ''Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelenin aciliyetine de değinen Guterres, hava sıcaklarının Yeni Delhi'den Paris'e ve kuzey kutbu dairesine kadar dünyanın her yerinde rekor seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.

Guterres, ''İklim değişikliği konusunda şimdi harekete geçmezsek, yaşanan bu aşırı hava olayları buz dağının sadece görünen kısmı ve o da hızla eriyor. Bu koşmamız ve kazanmamız gereken bir yarış.'' dedi.