HABER

Guterres'ten İdlib mutabakatına destek açıklaması

19.09.2018 00:22 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatına ilişkin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden açıklamalar geldi.

Guterres'ten İdlib mutabakatına destek açıklaması

Anlaşmanın insani yardımların ulaştırılmasının önünü açması bekleniyor.İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İdlib’de silahsızlardan arındırılmış bir tampon bölge kurulmasını öngören anlaşmayı olumlu karşıladıklarını söyledi. Guterres söz konusu bölgede "her türden askeri operasyonun önlenmesi, milyonlarca sivilin korunması gerektiğini" belirtti. BM Genel Sekreteri, Suriye'deki savaşın tüm taraflarını anlaşmayı hayata geçirmeye ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'in tüm bölgelerine insani yardımların erişimini güvence altına almaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler daha önce yaptığı açıklamalarda İdlib'e topyekün bir operasyonun insani bir felaketi tetikleyeceği ve Suriye'deki yedi yıllık iç savaştaki en kötü katliamlardan birinin gerçekleşebileceği uyarısını yapmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da BM Güvenlik Konseyi toplantısında anlaşmayı övdü. "İdlib'deki krizin önlendiğini görüyoruz" diyen De Mistura, gerginliğin azalmasının ülkenin iç savaş sonrası anayasasının hazırlanması için yapılacak müzakerelere kapı aralayacağını söyledi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da İdlib mutabakatına ilişkin "Uyarısını yaptığımız felaketi önleyebilir" yorumunu yaptı. Lowcock "Bu, yalnızca uygulamanın durdurulması mı? Yoksa merhametin başlangıcı, en karanlık tünelin sonundaki ışık parıltısı mı?" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada ise İdlib'de varılan anlaşmanın sivilleri koruması ve insani yardım erişimini güvence altına alması gerektiği kaydedildi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Rus Devlet Başkanı ve Türk Cumhurbaşkanı tarafından dün varılan anlaşmanın sivil hayatlar ile altyapının korunmasını ve aynı zamanda engelsiz ve sürdürülebilir insani erişimin güvence altına almasını bekliyoruz" dedi.

AFP,dpa/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!Ünlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!
Uluslararası Ceza Mahkemesi Rohingyalar için soruşturma başlattıUluslararası Ceza Mahkemesi Rohingyalar için soruşturma başlattı
ABD'den düşürülen Rus uçağına ilişkin açıklama! Fatura İran'aABD'den düşürülen Rus uçağına ilişkin açıklama! Fatura İran'a
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İlginizi Çekebilir

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama

İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den düşürülen Rus uçağına ilişkin açıklama! Fatura İran'a

ABD'den düşürülen Rus uçağına ilişkin açıklama! Fatura İran'a

Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!

Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!

Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

Putin ile görüşen Netanyahu'dan flaş Rus uçağı açıklaması!

Putin ile görüşen Netanyahu'dan flaş Rus uçağı açıklaması!

Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın

Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın

Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.