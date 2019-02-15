Guterres'ten İsrail'e Filistin üzerindeki kısıtlamaları kaldır çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sağlık, eğitim, su ve elektriğe sınırlı erişimi olan yaklaşık 2 milyon Filistinlin giderek artan yoksulluk ve işsizlikle karşıya olduğuna dikkati çekerek, İsrail'e meşru güvenlik kaygılarını tehlikeye atmadan, Birleşmiş Milletler'in ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını da engelleyen kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıyorum'' dedi.

Guterres, BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin açılış toplantısında konuştu.

İsrail-Filistin sorununun çözümünde geçen sene hiç ilerleme kaydedilemediğine işaret ederek, iki devletli çözüm çağrısını yineleyen Guterres, Gazze'de devam eden insani krize dikkati çekti.

Guterres, ''Sağlık, eğitim, su ve elektriğe sınırlı erişimi olan yaklaşık 2 milyon Filistinli giderek artan yoksulluk ve işsizlikle karşıya. İsrail'e meşru güvenlik kaygılarını tehlikeye atmadan, BM'nin ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını da engelleyen kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıyorum.'' diye konuştu.