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Guterres'ten İsrail'e Filistin üzerindeki kısıtlamaları kaldır çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:56 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres : - ''Sağlık, eğitim, su ve elektriğe sınırlı erişimi olan yaklaşık 2 milyon Filistinli giderek artan yoksulluk ve işsizlikle karşıya. İsrail'e meşru güvenlik kaygılarını tehlikeye atmadan, Birleşmiş Milletler'in ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını da engelleyen kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıyorum'' - ''İsrail, Batı Şeria'da C bölgesinde ve Doğu Kudüs'te yerleşim planlarını daha da genişletiyor. (İsrail'in) Yerleşim birimleri uluslararası hukuku ihlal ediyor, güvensizlik duygusunu derinleştiriyor ve iki devletli çözüme zarar veriyor'' - ''Liderler, kendi halkına karşı bu olumsuz gidişatı tersine çevirme, barış, istikrar ve uzlaşmaya giden yolu açma sorumluluğu taşıyor''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sağlık, eğitim, su ve elektriğe sınırlı erişimi olan yaklaşık 2 milyon Filistinlin giderek artan yoksulluk ve işsizlikle karşıya olduğuna dikkati çekerek, İsrail'e meşru güvenlik kaygılarını tehlikeye atmadan, Birleşmiş Milletler'in ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını da engelleyen kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıyorum'' dedi.

Guterres, BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin açılış toplantısında konuştu.

İsrail-Filistin sorununun çözümünde geçen sene hiç ilerleme kaydedilemediğine işaret ederek, iki devletli çözüm çağrısını yineleyen Guterres, Gazze'de devam eden insani krize dikkati çekti.

Guterres, ''Sağlık, eğitim, su ve elektriğe sınırlı erişimi olan yaklaşık 2 milyon Filistinli giderek artan yoksulluk ve işsizlikle karşıya. İsrail'e meşru güvenlik kaygılarını tehlikeye atmadan, BM'nin ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını da engelleyen kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıyorum.'' diye konuştu.

Antonio Guterres, uluslararası topluma da Gazze'nin ekonomisinin canlandırılmasına yönelik çabaları artırması çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da da gerginliğin tırmanabileceği uyarısında bulunan Guterres, "İsrail, Batı Şeria'da C bölgesinde ve Doğu Kudüs'te yerleşim planlarını daha da genişletiyor. (İsrail'in) Yerleşim birimleri uluslararası hukuku ihlal ediyor, güvensizlik duygusunu derinleştiriyor ve iki devletli çözüme zarar veriyor.'' diye konuştu.

Filistinlilerin yarım asırdan uzun bir süre kendi kaderlerini tayin etme hakkından mahrum olduklarını belirten Guterres, hem Filistinlilerin hem İsraillilerin şiddet döngüsünden zarar görmeye devam ettiğini söyledi.

Guterres, ''Liderler, kendi halkına karşı bu olumsuz gidişatı tersine çevirme, barış, istikrar ve uzlaşmaya giden yolu açma sorumluluğu taşıyor.'' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Guterres Filistin israil

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