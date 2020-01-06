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  4. Guterres'ten 'Jeopolitik Gerilim Had Safhada’ Uyarısı

Guterres'ten 'Jeopolitik Gerilim Had Safhada’ Uyarısı

06.01.2020 22:10 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’den İran’la yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde “Bu yüzyılda jeopolitik gerilimlerin en yüksek seviyede olduğu” uyarısı geldi. Guterres dünya liderlerine itidal ve diyalog çağrısı yaptı

Guterres'ten 'Jeopolitik Gerilim Had Safhada’ Uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’den İran’la yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde “Bu yüzyılda jeopolitik gerilimlerin en yüksek seviyede olduğu” uyarısı geldi. Guterres dünya liderlerine itidal ve diyalog çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amerika’nın İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Guterres ülke ismi vermeden “Bölgede kaynayan bu gerilim kazanı gittikçe daha fazla sayıda ülkeyi, tahmin edilemez sonuçları beraberinde getirebilecek ve son derece büyük yanlış hesap riskini barındıracak beklenmedik kararlar almaya itiyor” ifadelerini kullandı.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırının kınandığı yazılı açıklamayı engellediği gerekçesiyle Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Çin ve Rusya’yı sert bir dille eleştirdi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nden Pazartesi günü yapılan açıklamada “1961 Cenevre Sözleşmesi kapsamında diplomatik misyonların ev sahibi ülke tarafından korunması yükümlülüğünün tartışmaya açılmaması gerekir” denildi. Açıklamada “ABD’nin kendi personeline ve tesislerine yönelik saldırıları hoş görmeyeceği ve çıkarlarını, vatandaşlarını ve müttefiklerini korumak amacıyla kararlı bir şekilde karşılık vereceğinin” altı çizildi. BM Güvenlik Konseyi’nin bu konuda bir açıklama yapmamasının konseyin güvenilirliğine gölge düşürdüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump Tahran’ın ABD’ye karşı askeri bir karşılık vermesi halinde İran’ın kültürel ve tarihi bazı bölgeleri dahil bazı hedeflerin vurulacağının mesajını vermişti.

Birleşmiş Milletler’in dünya kültür mirası listesinde yer alan yerlerin korunmasından sorumlu kuruluşu olan UNESCO’dan “hükümetler kültürel yerlerin hedef olmadığını anımsamalı” çağrısı geldi. Pazartesi günü İran’ın UNESCO temsilcisiyle bir araya gelen UNESCO’nun Genel Direktörü Audrey Azoulay, hem ABD hem de İran’ın savaş ve çatışma sırasında kültürel ve tarihi yerlerin korunmasını öngören antlaşmalarda imzasının bulunduğunu hatırlattı.

1954 tarihli Lahey Sözleşmesi uyarınca kültürel ve tarihi yerlerin hedef alınması savaş suçu sayılıyor. İran’da çok sayıda UNESCO Dünya Kültür Mirası kapsamında yer alan tarihi yerler bulunuyor. Persepolis, Isfahan’daki Ulu Camii ve son İran Şah’ının taç töreninin yapıldığı Tahran’daki Gülistan Sarayı bunlar arasında yer alıyor.

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