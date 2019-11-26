Guterres’ten Kıbrıs’ta Çözüm Açıklaması

Berlin’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununa geniş çaplı bir çözüme ulaşmak için çabaların arttırılması çağrısında bulundu.

Adlon Oteli’ndeki gayriresmi görüşme sonrasında yazılı açıklama yapan Guterres, görüşmenin soruna odaklı ve samimi bir ortamda geçtiğini belirtti. Guterres, “Taraflar, siyasi eşitliğe dayanan iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelli bir çözüme kararlılıklarını ve bağlılıklarını teyit etti” dedi.

Açıklamada, “Durumun aciliyetinin farkında olan Türk ve Rum liderler, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümün öngörülebilir bir gelecekte sağlanmasının, iki toplumun refahı için son derece önemli olduğu ve statükonun sürdürülemeyeceği konusunda anlaştı” denildi.

BM Genel Sekreteri ayrıca iki liderin de, iki yıllık aradan sonra müzakereleri yeniden başlatan 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Deklarasyon’a ve 30 Haziran 2017 tarihli “6 maddelik Guterres çerçevesine” bağlılıklarını teyit ettiklerini kaydetti.