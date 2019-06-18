Guterres'ten Rusya ve Türkiye’ye İdlib Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye’ye Suriye’nin kuzeybatısında durumun derhal istikrara kavuşturulması çağrısı yaptı.
Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, “İdlib’deki çatışmaların tırmanmasından büyük kaygı duyuyorum. Müdahil aktörlerin sayısı düşünülünce durum oldukça tehlikeli. Ancak terörle mücadelede bile uluslararası insan haklarına ve insani kanunlara tam olarak uyulmalı” ifadelerini kullandı.
BM Güvenlik Konseyi’nde bugün kapalı kapılar ardında Suriye’nin kuzeybatısındaki gelişmelerle ilgili brifing veriliyor.
Suriye'de sekizinci yılındaki iç savaşta Türkiye sınırlarını korumak amacıyla sınır ötesi askeri operasyonlar yürütüyor.
Son olarak Reuters haber ajansı 12 Haziran’da İdlib’de taraflar arasında ateşkes yapıldığını bildirmişti ancak bir gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’teki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlenmiş ve üç Türk askerinin yaralandığı açıklanmıştı.
Suriye rejiminin İdlib’de bir aydan uzun süredir devam eden askeri operasyonuna Rusya da destek veriyor.
Suriye’de çatışmalardan kaçan siviller Türkiye sınırına akın ederken İdlib’e yönelik saldırı insani kriz endişesi de artıyor. BM’ye göre rejim güçlerinin operasyonunun Nisan ayının sonunda başlamasından bu yana 200 binden fazla kişi çatışmalardan kaçtı.
Ateşkes kapsamında İdlib’de askerden arındırılmış bölge ilan edilmiş ve bu alanın tüm ağır silahlarla cihatçı savaşçılardan arındırılması öngörülmüştü, ancak Suriye rejiminin operasyonu anlaşmayı ihlal etmiş oldu.
Rusya, İdlib konusunda Türkiye’den bölgedeki rejim karşıtı grupların etkisiz hale getirilmesi, silah bırakması ve cihatçı grupların diğer muhalif unsurlardan ayrıştırılması konusunda daha fazla çaba beklediğini dile getiriyor.
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