Guterres'ten Rusya ve Türkiye’ye İdlib Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye’ye Suriye’nin kuzeybatısında durumun derhal istikrara kavuşturulması çağrısı yaptı.

Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, “İdlib’deki çatışmaların tırmanmasından büyük kaygı duyuyorum. Müdahil aktörlerin sayısı düşünülünce durum oldukça tehlikeli. Ancak terörle mücadelede bile uluslararası insan haklarına ve insani kanunlara tam olarak uyulmalı” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’nde bugün kapalı kapılar ardında Suriye’nin kuzeybatısındaki gelişmelerle ilgili brifing veriliyor.

Suriye'de sekizinci yılındaki iç savaşta Türkiye sınırlarını korumak amacıyla sınır ötesi askeri operasyonlar yürütüyor.

Son olarak Reuters haber ajansı 12 Haziran’da İdlib’de taraflar arasında ateşkes yapıldığını bildirmişti ancak bir gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’teki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlenmiş ve üç Türk askerinin yaralandığı açıklanmıştı.

Suriye rejiminin İdlib’de bir aydan uzun süredir devam eden askeri operasyonuna Rusya da destek veriyor.