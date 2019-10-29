Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi'ne "fırsatı kaçırmayın" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de yarın toplanacak Suriye Anayasa Komitesi kapsamında ilk kez bir araya gelecek rejim, muhalif ve sivil toplum temsilcilerine, iyi niyetli bir çalışma yürütmeleri ve bu "eşsiz fırsatı kaçırmamaları" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, yarın Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de toplanacak olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Guterres, ''Suriye hükümeti, Suriye Müzakere Heyeti ve sivil toplum, ilk kez birlikte oturup bu trajediye son vermek için siyasi yolda ilk adımı atacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Komitede kadınların temsil oranının yüzde 30'u bulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Guterres, tüm taraflara, çözüme götürecek iyi niyetli bir çalışma yürütmeleri ve bu ''eşsiz fırsatı kaçırmamaları" çağrısında bulundu.

- ''Anayasa Komitesi güven artırıcı somut adımlarla desteklenmeli''

Suriye'nin egemenliği, birlik ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapan Guterres, Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının güven artırıcı somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, ülke genelinde çatışmalara son verilmesinin ise BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'a, Anayasa Komitesi çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirmesi için gereken ortamı sağlayacağını ifade etti.

