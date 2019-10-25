Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin Suriye'nin kuzey doğusundaki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Guterres, gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu belirtti.

Guterres, ''Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde.'' değerlendirmesinde bulundu.