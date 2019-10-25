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Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:13 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde" - "(Dünya genelindeki hükümet karşıtı protestolar) Hükümetler, ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve sivil alanları korumakla yükümlü. Güvenlik güçleri uluslararası insan hakları gereği maksimum itidal göstermek zorunda. Göstericileri ise Gandhi, Martin Luther King ve diğer şiddet karşıtı örneklerin yolundan gitmeye davet ediyorum"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin Suriye'nin kuzey doğusundaki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Guterres, gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu belirtti.

Guterres, ''Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde.'' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası insani hukuk ve sivillerin korunmasına da vurgu yapan Guterres, Suriye'deki yabancı DEAŞ savaşçıları konusunun ise ''zor bir sorun'' olduğunu ve bu duruma uluslararası toplumun çözüm bulması gerektiğini aktardı.

- Dünya genelindeki hükümet karşıtı protestolar

Guterres, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya dünyanın birçok yerinde ekonomik sorunlar, eşitsizlik, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi nedenlerle protesto dalgalarının yaşandığına da işaret etti.

İnsanların siyasi kurumlara güveninin giderek azaldığını belirten Guterres, "Protestoların olmadığı yerlerde bile insanlar sorunlar yaşıyor ve seslerinin duyulmasını, sosyal ekonomik ve finansal alanlarda eşit koşullara sahip olmak, insan haklarına saygı duyulması ve kendi hayatlarını etkileyen kararlarda söz hakkı almak istiyor." diye konuştu.

Guterres, şiddet ve can kayıplarının yaşandığı protestolardan derin endişe duyduğunu vurgulayarak, "Hükümetler, ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve sivil alanları korumakla yükümlü. Güvenlik güçleri, uluslararası insan hakları gereği maksimum itidal göstermek zorunda. Göstericileri ise Gandhi, Martin Luther King ve diğer şiddet karşıtı örneklerin yolundan gitmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Guterres Suriye

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