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Guterres'ten "Suudi Veliaht Prens ile görüşmeye hazırım" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:02 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Guterres, G20 Zirvesi'ne katılacağı Arjantin ziyareti öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arjantin'de Veliaht Prens ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Antonio Guterres, Yemen üzerinden yanıt verdi.

Guterres, aralık ayının başında İsveç'te Yemen müzakerelerinin başlaması için yeni bir fırsat doğduğunu ve Suudi Arabistan'ın da bu açıdan son derece önemli olduğunu belirterek, ''Bu konuyu Veliaht Prens ya da herhangi bir Suudi yetkiliyle görüşmeye hazırım, çünkü bu konu şu an çok önemli. Yemen'de savaşı durdurabilirsek, bugün karşı karşıya olduğumuz en trajik insani felaketi de durdurmuş oluruz." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise yorum yapmaktan kaçınan Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin şeffaf ve bağımsız soruşturma çağrısını en başından beri yaptığını da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman

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