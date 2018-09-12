Guterres’ten Türkiye, Rusya, İran’a İdlib çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de savaş çıkmasının engellenmesi için Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı yaptı. Suriye savaşına çözüm bulmak için 2016 yılından bu yana birlikte Astana sürecini yürüten bu üç ülkeye seslenen Guterres, İdlib'de "sivillerin korunmasına yönelik çözümlerin bulunması için hiçbir çabadan kaçınmamalarını” istedi.

İdlib'de büyük çaplı bir savaşın önlenmesinin "kesinlikle çok önemli” olduğunun altını çizen Guterres, aksi takdirde "bu, kana bulanmış Suriye savaşında önceden görülmemiş bir insani kabusa neden olur” dedi. BM'nin New York'taki merkezinde gazetecilere açıklama yapan Guterres, İdlib ilinin "bir katliama dönüşmemesi” gerektiğini belirtti.

Esad rejimi, Rusya ve İran’ın da desteğiyle birlikte, silahlı muhaliflerin kontrolünde olan İdlib'e askeri bir operasyon için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda geçen haftadan bu yana Rus ve Suriye uçakları havadan, Suriye ordusu da karadan bombalama gerçekleştiriyor. Ankara, Türkiye'nin sınırında yer alan ve yaklaşık üç milyon insanın yaşadığı İdlib'e askeri bir operasyonun özellikle Türkiye'ye doğru büyük bir göçe neden olacağını ifade ederek bu harekata karşı çıkıyor.