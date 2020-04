Güven boşluğunu panik dolduruyor

"Sokağa çıkma yasağı ilan edildi" haberinin gelmesiyle, AKP seçmeni olsun olmasın, insanların virüsü kapma pahasına kendini sokağa atması, ekmek kuyruğuna girmesi bu yüzden. Vatandaş, ekmek almaya çıkmanın da yasaklanabileceğini, su almaya bile gidemeyebileceğini düşünüyor. Türkiye'de karar verici her şeyi yasaklayabilir kabulü var bir kere. Hayatımızda akla ve mantığa sığmayan o kadar çok şey var ki, bu da ihtimal dahilinde görülüyor.

Akla aykırı bazı paylaşımların WhatsApp gruplarında dolaşım rekor kırması da bundan. Sizin de annenizin, babanızın, kardeşinizin ya da arkadaşınızın boş bulunup paylaştığı "Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin hükümetleri WhatsApp, Twitter, Facebook ve diğer iletişim kanalları ile bu kanallar üzerinden yapılacak tüm konuşmaların kaydedilmesi konusunda bir anlaşmaya vardılar. Tüm telefon görüşmeleri ve WhatsApp üzerindeki tüm mesajlar ve aramalar kaydedilecek. Twitter denetlenecek" diye başlayan bildirim gibi…

İnsanları sindirmeye yönelik olduğu her satırından anlaşılan ve çeviri de kokan bu bildirimde, uygulamanın "organize suç ve terörizmi takip amaçlı olduğu" belirtiliyor. "Hükümetlere, yasalara ve ahlaka aykırı" bildirimler yapılmaması isteniyor. Bildirim, "Bugün bu bilgiyi tüm sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza gönderin. Yazdığınız ya da konuştuğunuz her şey aleyhinize kullanılabilir ve bu kesinlikle şaka değil! Acil olarak paylaşın!" diye bitiyor. Bu yalan bildirimin her satırı otoriter bir iktidarın trol karargâhından çıkmış görünüyor.