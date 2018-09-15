"Güven Çemberi" ile çocuklar ve yaşlılar kaybolmayacak

Teknoloji kullanmadan halkı memnun etmenin mümkün olmadığına işaret eden Türel, "Akıllı şehirler, yeni belediyecilik sisteminin en önemli parçası. Dünyada devletler değil, şehirler yarışıyor." dedi.

Başkan Türel, Olbia Meydanı'nda düzenlenen toplantıda, akıllı şehirleri önemsedikleri için Vestel ile önemli bir proje yaptıklarını söyledi.

Çocuklar, yaşlılar, alzaymır hastaları ve evcil hayvanlara takılan akıllı bileklikler sayesinde telefonlardaki aplikasyondan kaybolan kişi veya hayvanın yeri kolayca tespit edilebiliyor.

Vestel tarafından Konyaaltı'na kurulan akıllı direklerle telefonlar şarj edilebiliyor, güneş enerjisiyle aydınlatma imkanı ve wi-fi hizmeti sunuyor.

Dünyada ilk olduğu ifade edilen Güven Çemberi Projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'ın katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir ve gelecek vizyonu kapsamında Vestel ile işbirliği yaparak güvenlik önlemine yönelik proje gerçekleştirdi.

Çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanların nerede olduklarını haber veren ve ilk olduğu belirtilen "Güven Çemberi Projesi" Antalya'da hayata geçirildi.

Antalya olarak çağı yakalayıp önüne geçerek liderlik yapmak istediklerini aktaran Türel, kentte toprağın nem durumuna göre sulama yapılan sistemler olduğuna dikkati çekti.

"Dünyada bir ilk olarak Konyaaltı sahilinde hayata geçirdiğimiz bu projeyle artık sahilimiz, aileler, çocuklar, bütün unsurlar çok daha güvenli olacak. Bileklik ile telefondaki sinyalden artık merak ettiklerimizin nerede olduğunu kolayca takip edebileceğiz." diyen Türel, kaybolan çocuğa, yaşlıya ve evcil hayvanlara anında ulaşabileceğini bildirdi.

- Vestel'den 155 ülkeye ihracat

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da 155 ülkeye ihracat yaptıklarını, dış satışlarının 3 milyar dolar, iç satışın ise 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ürettiğinin dörtte üçünü ihraç eden bir firma olduklarına dikkati çeken Erdoğan, Güven Çemberi Projesi'nin vizyonel, teknolojik ve dünyada yaşanan dijital devrimin günlük hayata ve faydaya dönüşmesini sağladığını söyledi.

"Bu proje Türkiye'de, hatta dünyada bir ilk. Bu kararı almak kolay değil. Bu projeye ticari bir proje gibi asla bakmadık, sosyal sorumluluk projesidir." diyen Erdoğan, Vestel ile ilgili dünyanın 8 yerinde Ar-Ge merkezleri olduğunu bildirdi.