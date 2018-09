'Güven Çemberi' ile Konyaaltı Sahili'nde çocuklar özgür olacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Vestel ile yaptığı teknolojik işbirliği kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşturulacak 'Güven Çemberi' ile çocuklar, evcil hayvanlar ve yaşlılar daha özgür dolaşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir-gelecek vizyonu çerçevesinde Vestel ile işbirliği yaptı. Dünyada ilk Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirilecek, çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların nerede olduklarını haber veren 'Güven Çemberi Projesi'nin tanıtımını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan yaptı. Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Başkan Menderes Türel, Antalya'yı vizyon şehir haline getirmek istediklerini söyledi. Antalya'nın yüzölçümünün Katar'ın 2 katı büyüklüğünde olduğunu belirten Türel, bu büyüklükte bir şehirde teknoloji kullanılmaması durumunda halkın memnun olmayacağını söyledi.

ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE EVCİL HAYVANLAR İÇİN

Akıllı şehir gelecek vizyonu çerçevesinde Vestel ile işbirliği yaptıklarını anlatan Türel, "Dünyada devletler değil, şehirler yarışıyor. Türkiye markası noktasında dünyaya Antalya'yı göstermeliyiz. Kentimizi her alanda olduğu gibi çağın önüne geçerek örnek bir şehir noktasına taşıyoruz. Akıllı şehir uygulamalarını her alana yayıyoruz. Dünyada bir ilki de Konyaaltı Sahili'nde hayata geçiyoruz. Sahilimiz çok daha güvenli olacak. Konyaaltı'na gelen çocuklar ve yaşlıları yakınları, evcil hayvanları da artık sahipleri merak etmeyecek. Bir bileklik ile yakınlarınızı sürekli takip edebileceksiniz. İstediğiniz kişiye takacağınız bileklik ve telefonunuza yükleyeceğiniz bir programla merak ettiklerimizi rahatlıkla takip edebilir hale geleceğiz. Bir kaybolma anında ailelerin başvurması halinde o kişiye anında ulaşılabiliyoruz" diye konuştu.

DÜNYA ŞEHRİ ANTALYA

Konyaaltı'nın dünyanın en uzun sahillerinden biri olduğunu belirten Menderes Türel, burada herkesin mutlu olduğunu söyledi. Projeye başladıklarında bazı muhaliflerin Konyaaltı'nın halka kapatılacağı iddialarının olduğunu kaydeden Türel, "Siyaset için bazı projelerimizi acımasızca eleştiriyorlar. Antalya'yı dünya şehri haline getireceğiz. Konyaaltı'ndaki bu son projemiz ile de herkes gönül rahatlığı ile sahili kullanacak" dedi.

'ANTALYA DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN KENT OLACAK'

İşbirliği yaptıkları Vestel'in yerli ve milli gurur olduğunu dile getiren Türel, bu şirketle gurur duyduklarını söyledi. Vestel'in dünya sıralamasına ön sıralarda yer aldığını hatırlatan Türel, Antalya'nın da şehirler arasında bu yarışın içinde olduğunu aktardı. Dünyada en fazla ziyaret edilen şehirlerin sırasıyla Paris, Londra, New York olduğunu dile getiren Menderes Türel, "Antalya yakın zamanda New York'u geçecek. Birkaç sene sonra Antalya 20 milyon turisti ağırladığında dünyada en çok turisti ağırlayan şehir olacaktır" şeklinde konuştu.

'DÜNYADA BİR İLK'

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise 155 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. 3 milyar dolar dış satış, 1 milyar dolar da iç satış yaptıklarını dile getiren Erdoğan, ürettiklerinin dörtte üçünü ihraç ettiklerini aktardı. Erdoğan, "Bu proje, teknolojinin günlük hayata ve faydaya dönüştüğünü görüyoruz. Bu proje dünyada bir ilk. Sadece ticari proje diye bakmadık, önemli sosyal bir proje. Önümüzdeki teknolojilerde şehirlere akıllanacak. Dijital teknolojik devrimin çok başındayız. Bundan sonra insanların hayal gücü ile sınırlanabilecek. Hayal ediyorsanız yapabilirsiniz" dedi.

2 AYDA TAMAMLANACAK

Turan Erdoğan, projede akıllı direkler kullandıklarını dile getirerek, direklerin şarj ve internet hizmeti de sağladığını söyledi. Erdoğan, "6 kilometrelik sahilde binlerce insan yer alıyor. Burada ihtiyaç duydukları anda insanların birbirini takip etmesi çok önemli, huzur veriyor. Akıllı direkler güneş enerjisi ile çalışacak. Proje buradan diğer şehir ve ülkelere yayılacak. 2 ayda tamamlanacak. Bu çocuklara özgürlük projesidir" diye konuştu.

Proje kapsamında ilk bileklik, Menderes Türel'in oğlu Akın Türel'e takıldı. Proje tamamlandığında güven bilezikleri iade edilmek koşuluyla ücretsiz dağıtılacak.