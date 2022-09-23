Güven Güler 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı! Akılalmaz ifade: Bunları yapan 'Hannas'tır

İstanbul'da aynı gün 3 kişiyi öldüren 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan Güven Güler, önceki gün Küçükçekmece'de bir viyadüğün altında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Güler tutuklandı. Güler'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Olayları kendisinin yapmadığını her şeyin arkasında 'Hannas' dediği cinin olduğunu ifade etti.

"HANNAS SİLAHI ÇEKTİ, ERGÜL'Ü VURDU"

Şüpheli Güven G, savcılıkta verdiği ifadesinde, amcası tarafından 3-4 ay önce silahla vurulduğunu söyleyerek "O günden sonra 'Hannas' denilen cin kabilesinin reisini görmeye başladım. Bununla alakalı tedavi de görüyorum. Benim Ergül ile aramda herhangi bir husumet yoktu, tartışmadım. 'Hannas' dediğim bu varlık silahı çekti, Ergül'ü vurdu. Neresinden vurduğumu hatırlamıyorum. Silah Ergül'ündü. Silahı Ergül'den merakım ve ileride kullanmak için istedim, bana verdi. Ardından ben evden çıktım. Arkadaşım Suat'ın evine gittim" dedi.

"ÖLDÜĞÜNDEN KİMSEYE BAHSETMEDİM"

Sabah'tan Büşra Çoban'ın haberine göre şüpheli Güven Güler ifadesinin devamında arkadaşının evine gittiğini, o sırada uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek "Ergül'ün öldüğünden kimseye bahsetmedim. Fazla konuşmadım. U.U, N.A, F.T. ve A.Ü. ile birlikte Ayhan M'nin evine gittik. A.Ü. ile daha samimi olduğum için o benimle geldi, diğerlerine 'Ben müsait mi diye bakayım' dedim. Kapıyı Ayhan'ın babası Celal M. açtı, A.Ü. Celal M'yi görünce aşağıya indi. Celal M. oğlunun evde olmadığını söyledi. O sırada silah sesi duydum, Celal'in düştüğünü görünce kaçtım. Evde başka kimse olup, olmadığını bilmiyorum. Diğerlerinin yanına döndüm. Onlara Ayhan'ın evde olmadığını söyledim. Bayramtepe'ye beni bırakmak için yola çıktık. O sırada beni mahalleden biri arayarak polislerin evimizin önünde olduğunu söyledi. Ben korktuğum için amcam Hacı G'nin evine sığınmak istedim. Amcam saat geç olduğu için beni eve almak istemedi. Üst katında oturan amcamın kızı Sevim T, kapıyı açtı, içeri davet etti. Bana olayları sordu, Adem T. de yanındaydı. Daha sonra yengem Güllü G. yanımıza geldi. Polislerin niye geldiğini sordu. Bende bilmediğimi söyledim. Daha sonra olayları tam hatırlamıyorum" dedi.

"BU CİNAYETLERİ İŞLEYEN 'HANNAS'TIR"

'Hannas' denilen varlığın yengesi Güllü Güler, amcasının kızı Sevim T. İle Adem T'ye ateş ettiğini ve kendisinin etmediğini söyleyen şüpheli Güven Güler, korkusundan kaçtığını, A.Ü'nün kendisine neler olduğunu sorduğunu, "Tuhaf şeyler oluyor, beni yalnız bırakma" dediğini söyledi. Güven Güler ifadesinin devamında, "A.Ü. ile bir derenin kenarına oturduk ve sonrasında Aksaray'daki bir arkadaşını ziyaret etmek için yola çıktık. Arkadaşım ile konuşurken, polisler durdurmak istedi. Polis memurlarından biri bana 'Kenara geç' diye söyledi. O esnada Hannas silahı alıp, onlara ateş etti. Ben polis olduklarını bilsem asla böyle bir hareket yapmazdım. Buna karar veren Hannas'tır. Benim polislere yönelik bir kinim yoktur. Ardından A.Ü. ile birlikte kaçtık, sonra onu kaybettim. Taksiye bindim, taksiciye sürekli sesler geldiğini söyledim. Taksici çevirmeye takılmayınca bir anda üzüldüm ve onu vurmaktan vazgeçtim. Sonra Şahintepe'ye beni bıraktı. Ben üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Bu cinayetleri işleyen Hannas denilen varlıktır" şeklinde konuştu.

